PlayStation 5 vil være mangelvare fram til 2024

PlayStation 5 vil være mangelvare i flere år ennå, mener Sony.

Vegar Jansen 1 min lesetid Lagre Lagre artikkel

Fra Sonys spillkonsoll PlayStation 5 først ble sluppet på markedet senhøstes 2020, har det vært en stadig rift om å få tak i en. I hvert fall her hjemme, selv om Sony selv hevder at de i begynnelsen klarte å dytte ut like mange PS5 som de solgte PS4 over tilsvarende tidsperiode.

Men Sony klarte ikke å holde koken over tid, og i en nylig presentasjon regner selskapet med at de ikke kommer tilbake til noe som tilsvarer det gamle «PS4-tempoet» før i 2024. Og selv det vil nok være knapt, med tanke på at det blir stadig flere mennesker i verden som har råd og lyst på slik underholdning.

Grunnen til at vi stadig ser salgspriser på rundt 10.000 kroner for en av disse konsollene – og ikke 6 til 7 lapper som er «veiledende» pris – har vi hørt så mange ganger: Problemer med å få tak i deler og råvarer.

Som igjen skal være et resultat av en viss pågående krig i den østlige delen av Europa, mens covid-19-pandemien fremdeles har et hardt og klamt tak om Kina – der «alt» som kjent produseres og skal sendes fra eller til.

PS5 er prioritert, men det hjelper lite

Å snu om på dette underskuddet i varer er åpenbart ikke gjort i en fei. Selv om både krig og virus skulle forsvinne som ved et trylleslag vil det uansett ta uker eller måneder å få ting i rute igjen.

Derfor forventer altså Sony at det vil ta sin tid å få opp tempoet på PS5-forsendelsene, men ettersom PlayStation 5 visstnok er et prioriteringsområde for selskapet, er de i det minste stadig på utkikk etter nye samarbeidspartnere – både når det gjelder logistikk og for deler eller komponenter til konsollene.

Flere solgte konsoller betyr tross alt flere solgte spill, og det er dette som i hovedsak gir penger i PlayStation-kassen. Derfor er det smertefullt for både kundene og Sony selv når de ikke når salgsmålene.

