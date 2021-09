Prisene klare: Nå starter salget av Cupra Born

Cupra Born får en startpris på 307.000 kroner. Da får du 58 kWh batteri, 204 hestekrefter og både vinterhjul og tre års serviceavtale inkludert.

Startprisen på Cupra Born blir 307.000 kroner, inkludert vinterhjul og tre års service, melder importør Harald A. Møller i dag.

Ikke så kjent med Born? En kort innføring følger herved. Den startet livet som Seat El-Born, men ble etter hvert overført til det mer motorsportsfokuserte undermerket Cupra.

Bilen er Seat og Cupras versjon av bilen moderkonsernet Volkswagen kaller ID.3, og mange vil nok kjenne igjen motor- og batterispesifikasjoner fra både ID.3, ID.4 og Skoda Enyaq. Born har imidlertid et ganske særpreget design som høyst sannsynlig vil fenge litt yngre enn kanskje ID.3 gjør.

Cupra Born er i praksis en ID.3 med annen styling både utvendig og innvendig.

Billigere enn Volkswagen ID.3

Som for ID.3 blir det modellen med batteri på 58 kilowattimer netto og 150 kW/204 hestekrefter som blir tilgjengelig for bestilling fra start av - nærmere bestemt i to versjoner: En innstegsmodell (Born 58) med en pris som altså starter på 307.000 kroner, og dessuten lanseringsmodellen Born 58 First med mer utstyr til 339.000 kroner.

Startprisen er dermed noe lavere enn Volkswagens ID.3, som i versjonen med 58 kWh batteri og 204 hestekrefter (Pro Performance) starter på drøye 330.000 kroner.

Cupra frister imidlertid med utstyr som sportsunderstell, sportsseter («bøtteseter»), progressiv styring og sportsratt som standard. Annet standardutstyr er setevarme på begge sider foran, rattvarme, varmepumpe og 18-tommers felger.

First-versjonen får blant annet trådløs mobillader, adaptiv cruisekontroll med «prediktiv hastighetsregulering», fjernlysassistent, navigasjonssystem, ryggekamera, mørke ruter bak og 19-tommers felger, for å nevne noe.

Rekkevidden er oppgitt til 424 kilometer etter WLTP, omtrent helt identisk med ID.3. Hurtigladekapasiteten for 58 kWh-modellene er også justert opp fra ID.3s spede begynnelse, fra 100 til 120 kilowatt.

Bøtteseter er standard.

– Under 3000 i måneden

Cupra-direktør Ole Kristian Ågotnes kan dessuten friste med både hjemlevering og ganske attraktive leasingpriser.

– Godt med standardutstyr gjør at du med et innskudd på under 40.000 kroner kan få en attraktiv Cupra Born for under 3.000 kroner i måneden, inkludert levering hjem på døra for kunder over store deler av landet. Men først og fremst er det designet og kjøreopplevelsen vi tror trigger markedet når vi åpner slusene for Born, sier Ågotnes i en melding.

Kunder som allerede har registrert interesse for vil kunne legge inn bestilling fra og med i morgen torsdag klokken 13, opplyser Møller. For andre kunder vil det åpnes tirsdag 28. september. De første bilene skal leveres i år, og etter det vi forstår er det First-modellen som vil ha kortest leveringstid.

Muligheten for å bestille modeller med både mindre (45 kWh) og større (77 kWh) batteri vil også lanseres i løpet av året, opplyser Cupra. Tidligere har Møller estimert startprisen for Born til 270.000 kroner, som vel rimer godt med prisingen av 58 kWh-modellen. Rekkevidden på modellen med størst batteri skal være inntil 548 kilometer.

Noen av de mest aktuelle konkurrentene ser du under: