Nå kan Fitbiten følge med på om du snorker

Fitbit Sense (bildet) og Versa 3 kan nå lytte til deg om natten og analysere snorking og generelt støynivå.

Da Fitbit lanserte nye Charge 5 for et par uker siden, varslet de samtidig at de ville slippe snorkesporing for sine mest avanserte smartklokker i løpet av høsten.

Den funksjonen er nå her, melder 9to5Google. Både Sense og Versa 3 har fått såkalt «Snore & Noise Detect», som både følger med på snorking og annen støy mens du sover og kan fortelle deg i etterkant om nivåene tyder på at du blir forstyrra i løpet av natten.

Bare Fitbiter med mikrofon

Snorkesporingen bruker naturligvis klokkenes innebygde mikrofon, som også er grunnen til at det bare er disse modellene som har denne funksjonen. Ingen av de andre Fitbit-produktene har nemlig mikrofon. Sporingen henter lydprøver med få sekunders mellomrom, og Fitbit advarer mot at det kan gå kraftig ut over batteritiden på enheten din.

De anbefaler at du har minst 40 prosent batteri igjen på klokka før du legger deg, som nok betyr at dette er en funksjon du kommer til å bruke noen utvalgte netter, ikke hver gang du legger hodet på puta. Klokkene har for øvrig heller ingen måte å skille snorkingen din fra partnerens eventuelle snorking, så begge vil telle inn i de totale nivåene.

Lett til moderat snorking er for øvrig å betrakte som et normalfenomen, ifølge Norsk helseinformatikk. Kraftig snorking kan imidlertid medføre såkalt søvnapné, som betyr at man i praksis slutter å puste i korte perioder i løpet av natten. Det kan ha mer alvorlige konsekvenser, gjøre søvnkvaliteten veldig dårlig og føre til at man blir veldig trøtt i løpet av dagen.

Snorkesporingsfunksjonen i Versa 3 og Sense krever for øvrig Premium-abonnement hos Fitbit.

Google fokuserer på søvn

Fitbit-eier Google lanserte nylig også en snorkesporingsfunksjon i sin smartskjerm Google Nest Hub 2. Den fungerer, konkluderte vår anmelder, men han var ellers svært kritisk til hvor dum Google-assistenten fortsatt er på norsk.

Også på Nest Hub 2 er meningen at søvnsporingen skal bli en betalt premiumfunksjon etter hvert, men det er foreløpig uvisst når det skjer eller hvor mye det vil koste.

