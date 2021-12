iPhone-oppdatering: Dette er høydepunktene i iOS 15

Forrige uke var bordet duket for Apples årlige iPhone-lansering, hvor selskapet denne gangen slapp fire nye iPhoner, to iPader og en Apple Watch.

Men like sikkert som at september byr på nye iPhoner, betyr det også at det er på tide å oppdatere nåværende i-dingser med den siste programvaren.

Mandag 20. september slippes iOS 15 til iPhoner helt tilbake til iPhone 6S (2015), og det er veldig mye å bite merke i.

Dette er høydepunktene i iOS 15

Det kommer en rekke nye funksjoner i iOS 15, og vi kommer tilbake med en guide så fort vi har lekt oss litt mer med det nye systemet. Men dette er de største høydepunktene du kan ta en nærmere titt på:

Stor designoppdatering til Safari , Vær og Notater

, og «Fokus» skal la deg redusere distraherende varslinger og apper mens du fokuserer

Tekstgjenkjenning i bilder

Objektgjenkjenning i bilder

ID-kort kan legges til i Wallet-appen

En rekke oppdaterte personvernsfunksjoner, blant annet i Mail-appen

Portrettmodus er nå tilgjengelig i FaceTime-samtaler

Mer tilpasningsvennlige hjemskjermsider (du kan slette hele sider nå!)

Rulles ut gradvis

Den nye iOS 15-oppdateringen bør bli tilgjengelig i løpet av dagen, og kan til og med allerede være tilgjengelig for noen brukere.

Hvis du vil sjekke manuelt kan du gå til Innstillinger –> Generelt –> Oppdateringer, og se om iOS 15 er tilgjengelig for nedlasting. Hvis ikke vil du få beskjed automatisk når den kan lastes ned.

Vi prøvde iOS 15 allerede i sommer:

Les vår sniktitt på iOS 15 her »