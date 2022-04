Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Klart for ny iOS 16 og MacOS-annonsering

Nå vet vi når vi får se neste store iPhone og Mac-oppdatering.

Slik ser invitasjonen til WWDC 2022 ut.

Apple har annonsert tidspunktet for sin årlige utviklerkonferanse, kjent som WWDC.

I år går konferansen av stabelen fra 6. til 10. juni, der den såkalte «keynoten», eller presentasjonen anført av sjef Tim Cook, er planlagt for den første dagen.

Utviklerkonferansen er som navnet henviser til først og fremst myntet på utviklere. Men, det er også her vi hvert år får de første store glimtene av neste iPhone-, iPad-, Apple TV-, Apple Watch og Mac-programvare.

Både iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16, watchOS 9 og MacOS 13 er altså blant nyhetene som skal vises frem her med sine nye muligheter.

Fra tid til annen viser Apple også frem ny maskinvare. Tidligere har de blant annet benyttet konferansen til å avduke nye iMacer, Mac Pro og smarthøyttaleren HomePod. I år er det knyttet ekstra spenning til om vi får se de lenge ryktede neste generasjons MacBook Air, som ifølge flere analytikere skal få et helt nytt og fargerikt design inspirert av selskapets siste iMac-serie.

Lite har lekket

Selv om vi bare er knappe to måneder unna annonseringene har det ikke lekket ut særlig informasjon om hva vi har i vente fra Apple denne gangen.

Bloombergs journalist Mark Gurman, som følger Apple tett, mener det er en mulighet for at Apple vil benytte WWDC til å demonstrere sine første AR-briller. Det er også spekulert i om Apple er klare til å oppdatere sin Mac Pro, en maskin som sist ble oppdatert for snart 2,5 år siden og fremdeles ikke har fått Apples egne prosessor- og grafikk-brikker.

I fjor viste Apple frem dagens MacOS 12 Monterey, samt iPadOS- og iOS 15. De to førstnevnte med støtte for nyheten «universell kontroll» som ble forsinket i flere omganger å lansert så sent som forrige måned. Denne kontrollen vil la deg bruke Macs tastatur og mus for å kontrollere iPaden trådløst, og i tillegg gi deg mulighet til sømløs overføring av filer mellom nettbrett og maskin ved en enkel «dra og slipp».

Normalt lanseres de fleste nyhetene Apple viser frem på konferansen i løpet av høsten. Nye versjoner av iOS og iPadOS for iPhone og iPad blir normalt tilgjengelig samtidig med lanseringen av nye iPhone-modeller i september eller oktober. Nye versjoner av MacOS slippes oftest i oktober.

