Store T-We-problemer: Telenor advarer kundene mot å skru av dekoderen

Skjermbilde fra T-we-plattformen. Telenor

Stein Jarle Olsen 7 Sept 2021 14:05

Telenors T-We-plattform virker å ha store problemer, en situasjon som inntraff rundt lunsjtider mandag.

I en epost sendt til kundene tirsdag beskriver Telenor at direkte-TV skal fungere som normalt via T-We-dekoderen, men at de fleste øvrige tjenester - Start forfra, Ukesarkiv, apper og strømmetjenester via T-We - ikke fungerer.

– Ikke skru av og på strømmen

Telenor advarer også mot å skru av dekoderen, noe de på egne nettsider beskriver at gjelder fiber- og IPTV-kunder spesielt.

«For å beholde direkte-TV, er det viktig at du ikke skrur av og på strømmen (restart) på dekoderen mens vi har denne feilsituasjonen», skriver de, men presiserer at noen apper, som Netflix og NRK, fungerer som normalt.

På Twitter i går beskrev Telenor at de hadde «problemer med noen IT-systemer», som ga følgefeil på flere tjenester og spesielt på T-We. De sier at feilrettingen tar lengre tid enn de hadde forventet.

Flere kunder reagerer der på at informasjon om å ikke skru av dekoderen ikke ble sendt ut på SMS, og henviser til at det gjerne er første steg kundeservice anbefaler når man ellers opplever problemer.

Kommunikasjonssjef Anders Krokan i Telenor sier de jobber for fullt med å løse problemet. Frode Hansen, VG

Telenor: – Komplekst

Telenor anmoder på egne nettsider om å ikke ringe kundeservice, da de ikke kan hjelpe før feilene i systemet er rettet opp.

– En enkel versjon er at det er en IT-systemfeil. Vi lokaliserte feilen raskt, men kompleksiteten gjør at det er en tidkrevende prosess å gjenopprette normal drift, sier kommunikasjonssjef Anders Krokan i Telenor til Tek.no.

– Ble det gjort noen endring som førte til feilen?

– Det vi er opptatt av nå er å løse feilen og har satt inn alt av tilgjengelig kapasitet og ressurser for å få alt opp igjen. Vi vil komme tilbake med en dypere forklaring av årsaken senere.

– Feilen har nå vedvart i over 24 timer. Hva vil dere si til kundene?

– Vi må bare beklage på det sterkeste. Vi er lei oss for det inntrufne, og vil forsikre om at vi forsøker å løse det så hurtig som vi kan, sier Krokan.