Telia og TV 2 enige om en ny langsiktig avtale

Colourbox

NTB, Niklas Plikk 3 Sept 2021 09:32

Telia og TV 2 har kommet til enighet om en ny langsiktig distribusjonsavtale som sikrer én million norske TV-seere tilgang til TV-kanalens innhold.

Avtalen vil gi tilgang til alt av TV 2-innholdet, og inkluderer TV 2s kanaler, strømmetjenesten TV 2 Play og sportsinnhold, ifølge Telia.

– Samarbeidsavtalen sikrer over én million norske TV-seere tilgang til hele innholdsuniverset til TV 2, med nyheter, underholdning og sport i lang tid fremover. skriver selskapet i en pressemelding .

Lang kamp

Uenighetene mellom de to selskapene har foregått siden juni 2020 , og endte i et 480 000 Get-kunder mistet tilgang til TV2s kanaler.

– Vi ønsker ikke at våre kunder stadig skal måtte betale mer for det vi mener er et stadig dårligere tilbud, sier kommunikasjonsdirektør i Telia, Henning Lunde, til TV 2 i juni 2020.

Etter fem uker med svarte skjermer ble de to partene enige om en midlertidig avtale som ville sikre Get-kundene midlertidig tilgang til TV2s flater igjen.

Nå er en mer langsiktig avtale signert:

– Vi møter stadig hardere konkurranse fra internasjonale strømmetjenester, og det er helt avgjørende at også det norske innholdet løftes frem og fortsatt er lett tilgjengelig for seerne. Telia er en viktig samarbeidspartner, og samarbeidet sikrer at alt det gode innholdet og allmennkringkasteroppdraget vårt når bredt ut, sier Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2.