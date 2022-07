Nokia byr på «gjensyn» med legendarisk telefon

Det hendte i de dager før noen var helt sikre på om brødristeren ville overleve årtusenskiftet. Nokia 8210 ble lansert i slutten av 1999 og ble som flere andre telefoner fra selskapet en kjempehit. Den var blant de minste mobiltelefonene på markedet, og med deksler i mange farger tok den seg godt ut også.

Nå lanseres Nokia 8210 på nytt. Designet er tungt inspirert av originalen, men uten utskiftbare deksler denne gangen. Den blir derimot sluppet i blått og rødt, i tillegg til den hakket mer kjedelige gråfargen vi har sett andre relanserte Nokia-telefoner i.

Les også Nokia 8110 4G : Frustrerende banan fra Finland

Laget for moderne mobilnett

Originalen hadde bare infrarød kommunikasjonsport til å dele kontakter med. 2022-modellen har derimot det meste av det viktigste på kommunikasjonsfronten. Her er 4G og tale over 4G (VoLTE), i tillegg til at Bluetooth som regel er inkludert på Nokias retrotelefoner. Det skal imidlertid ikke være wifi-støtte på 8210 4G, får vi vite fra Nokias PR-byrå.

Fra før vet vi at noen av «Classic»-telefonene derfra har wifi, mens andre ikke har det. Banantelefonen Nokia 8810 4G hadde til og med wifi-hotspot, slik at du kunne dele 4G-tilkoblingen med den.

Les også Retrotest: Nokia 3210

Ikke smarttelefoner

Ellers skrytes det av en «stor» skjerm på 2,8 tommer og et batteri som også skal være stort. Sistnevnte skal holde til uker med hviletid mellom hver lading.

Disse telefonene skal kjøre det som kalles Series 30+. Det er ikke beslektet med de gamle Series 40- og Series 60-systemene fra Nokia. Men dette er heller ikke smarttelefonsystemer, og dermed kan du ikke kjøre apper annet enn relativt enkel programvare på dem.

Men det gjør altså også at batteriet holder leeeenge.

Mobil med ørepropper bygget inn

Det er ikke bare gjenbruk av gamle navn Nokia driver med på kvisten denne sommerdagen. I stedet tar de opp en annen lang tradisjon fra Finland; spenna gærne mobildesign. Og den tråden tar de opp med 5710 XpressAudio.

Dette er rett og slett en mobiltelefon med innebygde ørepropper. Her bor øreproppene under skjermen, på baksiden av telefonen. Et skyvedeksel åpner så du kan ta dem ut av telefonen for å bruke dem.

Stamtavle også her

Navnet klinger kanskje kjent hvis du hadde mobil for 15 år siden. Da fantes nemlig både Nokia 5730 og 5800, og begge hadde etternavnet «XpressMusic». Konseptet er med andre ord det samme her.

Vi snakker om en telefon som er så sentrert rundt musikk at den har fysiske avspillingsknapper bygget inn i siden av mobilen.

Kjører neppe Spotify

Siden dette ikke er en smarttelefon kan du ikke installere Spotify, og det opplyses ikke om du i det hele tatt kan strømme musikk til 5710. Den har imidlertid MP3-spiller, hvis du fortsatt har en gammel samling liggende, i tillegg til FM-radio.

Men også 5710 XpressAudio har 4G og er sånn sett en telefon som passer inn i de moderne telenettene.

Robust klapptelefon for eldre

I dagens lille storm av ny-gamle produkter med Nokia-logo kommer også Nokia 2660 Flip. En foldetelefon som skal være spesielt for litt eldre mennesker.

Her er det store knapper som gjelder og telefonen har også en egen nødknapp som gjør det lett å påkalle oppmerksomhet skulle man trenge det. Utvendig skjerm viser klokkeslett eller innkommende anrop, og å besvare samtaler gjøres enkelt ved å åpne telefonen.

Her er dessuten støtte for høreapparat.

Tilgjengelige i august

Alle tre telefonene kommer nå i august. 8210 4G blir billigst av de tre, til 799 kroner, mens 5710 XpressAudio vil koste 999 kroner. Det samme vil flipptelefonen.

Vi har testet de fleste av de nye klassiske telefonene til Nokia så langt, og inntrykket har vært vekslende.

Det er spesielt hastigheten under bruk og til dels store tregheter som har trukket ned. KaiOS og apper er vesentlig tyngre enn det som ble kjørt på skjermene til de originale. Dermed oppleves flere av disse telefonene dels som nedgraderinger, siden originaltelefonene hadde raske og fine brukeropplevelser selv om de ikke kunne gjøre så mye.

Så om du vurderer disse er det verdt å prøve dem ut i butikken, og eventuelt ta en titt på enda enklere og billigere telefoner hvis disse blir for trege. Men pass på at mobilen støtter 4G, siden 2G- og 3G-baserte telefoner snart er uten nett å koble seg til.