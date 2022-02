Tek Svarer: Hvorfor skal jeg egentlig kjøpe en ny ruter?

Ny uke og flere nye spørsmål har kommet inn!

De små Google WiFi-nodene er ikke de beste vi har testet, men søte er de i hvert fall. Men fungerer ruteren din stabilt i dag er det ikke noe vits å oppgradere.

I Tek Svarer-spalten plukker vi ut spørsmål vi får tilsendt fra leserne og svarer på dem åpent for alle.

Jeg skal ha en TV i et lyst rom - hva burde jeg kjøpe?

Vi har gjennomført mange TV-tester på Tek. Her fra runde på slutten av 2019.

Sissel spør:

Vi kan ikke ommøblere stua og tv-skjermen får i dag så mye sol på seg at den er umulig å se på.

Finnes det bedre tv-skjermer spesielt med tanke på dette?

Ole svarer:

Hei, Sissel!

Direkte sollys er en skikkelig utfordring for TV-er. Da er det to faktorer som spiller en stor rolle. Det ene er hvor lyssterk skjermen i seg selv er. Her vil for eksempel LCD-skjermer med kvanteprikker, som for eksempel QLED (Samsung), X-serie (Sony) og QNED (LG), gjøre det ekstra godt, mens OLED-skjermer ikke kan by på samme kraftige lysstyrke.

Samtidig er selve antirefleksbelegget på skjermen viktig. Her vil du ofte få de beste egenskapene på dyrere TV-ene. En av de beste vi har testet på gjenskinn, og som har mye lysstyrke å by på, er Samsungs QN95.

Ser du etter noe billigere kan du også kikke på samletesten vår av 65-tommere, hvor for eksempel testvinneren også har solid lysstyrke å by på. Men helt på nivå med QN95 er den ikke, spesielt når det gjelder antirefleksbelegget.

Hva er fordeler og ulemper med OLED-skjerm på PC?

HP-maskinen til venstre i bildet er utstyrt med OLED-skjerm.

Nora spør:

Nå begynner en del bærbare PCer å komme med OLED skjerm. Hva er fordeler og ulemper med dette? Ville dere kjøpt en pc med OLED skjerm selv?

Anders svarer:

Hei Nora,

Fordelen er at OLED-paneler leverer et «bunnløst» sortnivå der sort virkelig er helt sort fordi det ikke finnes noe baklys som kan skinne igjennom som hos andre paneltyper. Dette gir i tur en helt ekstrem kontrast, og så lenge OLED-panelet også har god lysstyrke oppnår du et eksepsjonelt levende bilde, med farger som «popper» skikkelig og ser mer spennende ut enn alternativene.

OLED-paneler trekker også mindre strøm, og kan være med på å gi en bærbar lengre batteridriftstid. I alle fall så lenge du er flink til å bruke mørk modus i Windows og på nettsider. Det kommer jo av at panelet ikke bruker energi på å lyse opp områder av skjermen som uansett er mørkelagt.

I tillegg er OLED-paneler ekstremt raske, med lav forsinkelse. Det gjør dem til yndede gaming-skjermer.

Når det kommer til kjente ulemper er det noen av dem også, men de fleste kan du faktisk se bort fra i dag.

Du har sikkert hørt at OLED-paneler sliter med innbrenning, der statiske elementer kan bli permanent «etset» inn. Som at logoen til en TV-kanal du har på mye ikke går bort selv om du zapper videre eller endrer «input» på TV-en. For datamaskiners del kan dette sammenlignes med startmenyen og oppgavelinjen, som alltid ligger på samme plass og kunne bydd på problemer. Dette er imidlertid ikke et stort problem lenger takket være teknologier som «vasker» og fornyer OLED-panelet for deg uten at du legger merke til det. Teknikken omtales ofte som «pixel shifting».

Tradisjonelt har også OLED-paneler slitt med lav lysstyrke slik at de har vært vanskelige å se i sterkt opplyste rom eller i motlys. I nyere bærbare vi har testet har imidlertid ikke dette vært noe problem. Bare sørg for at skjermen kan vise minst 400 nits. Den informasjonen finner du i spesifikasjonene fra produsenten og hos selgeren.

Det største, og i grunn eneste problemet vi har kommet utfor på moderne maskiner med OLED-paneler har vært at de har fremstått mindre «rene» enn tradisjonelle LCD/IPS/QLED-paneler. Vi er usikker på hva dette kommer av, og dessverre er fenomenet umulig å fange på kamera.

«Urenheten» gir seg likevel til syne som millioner av ørsmå kontrastprikker eller streker særlig på enhetlige og lysere flater. Som den hvite bakgrunnen i et Word-dokument, den ensfargede oppgavelinjen eller de gule «mappe»-ikonene.

Vår erfaring er at det varierer veldig fra person til person hvor tydelig eller irriterende dette er, og noen ser det ikke før det poengteres. Kanskje er det altså ikke et problem for deg, men vi vil faktisk råde deg til å enten se PC-en med OLED-skjerm du vil kjøper den, eller bestille den fra en butikk med god returordning. Når du først ser noe «feil» med skjermen er det vanskelig å ignorere det, og å glede seg over PC-en ellers!

Hvordan tjener Tek penger?

På alle tester skriver vi hvordan vi tjener penger.

Håkon spør:

På kva måte kan tek.no bli kompensert når dei skriv artiklar?

Stein Jarle svarer:

Hei!

Jeg tolker spørsmålet ditt som om du tror at det ligger noen kommersielle føringer bak våre valg om å teste eller omtale ulike produkter. Det gjør det aldri - skillet mellom redaksjonelt og kommersielt er absolutt, og kommersiell avdeling har ingen innflytelse over hva vi velger å skrive om i Tek.

Tek tjener i hovedsak penger på tre måter:

1. Vanlige bannerannonser som du ser på de aller fleste nettsider. Her har ikke redaksjonen noen innsyn i hvilke annonsører som har kjøpt annonseplass hos oss før de faktisk er på trykk.

2. Annonsørinnhold eller «content marketing», som er artikler som er betalt for av en produsent, butikk, merkevare eller liknende. Disse vil likne redaksjonelt innhold i formen, men er veldig tydelig merket med «Annonse». Våre redaksjonelle medarbeidere vil aldri være involvert i utformingen av annonsørinnhold.

3. Såkalte «affiliate»-inntekter. Hver gang du trykker på en lenke til prissammenlikningstjenesten Prisjakt eller bytter mobilabonnement gjennom vår sammenlikningstjeneste, tjener vi en liten sum. Disse knappene har vi i redaksjonen heller ikke noe kontroll over.

«Transparens» er gjerne et begrep som brukes av medier, og det forsøker vi å drive med så godt vi kan også i Tek. Om det finnes potensielle bindinger noe sted, er vår policy at vi skal oppgi det i teksten - som for eksempel om vi omtaler andre selskaper som eies av vårt morselskap Schibsted. Hvordan vi behandler testprodukter kan du lese om i forrige ukes spalte.

I motsetning til en del andre forbrukermedier i inn- og utland aksepterer vi for øvrig heller ikke at produsenter betaler for reise og opphold når vi blir med på tur. Dette betaler vi selv - nettopp for å bevare vår uavhengighet.

Asus RT-AC68U begynner å bli ganske gammel nå, men fungerer fortsatt fint.

Hvorfor skal jeg egentlig kjøpe en ny ruter?

Frank spør:

Hva har egentlig skjedd på ruter-markedet siste 9 år?

Jeg kjøpte nemlig en Asus RT-AC68U for ni år siden, og til min overraskelse er den fremdeles til salgs. Jeg føler liksom at det er på tide å kjøpe ny, men samtidig ser jeg ikke hva jeg kan oppnå med å bytte ut den jeg har. Men den må jo ha noen svakheter i forhold til dagens rutere, eller? Den er tross alt ni år minst og datautstyr holder seg jo ikke så lenge!

Ser bort fra mesh-systemet, da jeg bor i liten leilighet og har god dekning med én ruter.

Stein Jarle svarer:

Hei Frank! Jammen et godt spørsmål. Det korte svaret er nok at Asus-ruteren din var en god ruter da den kom, og fortsatt er en god ruter. Om den fortsatt fungerer godt for deg og din bruk, er det liten grunn til å investere i en ny bare fordi den begynner å bli noen år gammel.

Man kan nok si at fremgangen på ruter-markedet har vært litt treigere siden AC68U kom på markedet. Overgangen fra 2,4 til 5 GHz var større for brukerne enn videreutviklingen av 5 GHz-båndet har vært. Mye av utviklingsressursene rundt om hos ruterprodusentene har nok også vært lagt på nettopp mesh-nettverk de siste årene, både når det gjelder selve maskinvaren, men også på å gjøre nettverk enklere og mer forståelig for brukerne.

Overgangen til Wi-Fi 6 (802.11ax) brakte ikke med seg så mye i ren båndbredde, men var i større grad en oppgradering som var ment å gjøre wifi mer fremtidsrettet og klar for et stadig større antall tilkoblede enheter. Teknologier som OFDMA og toveis MU-MIMO betyr i praksis at «motorveien» får plass til flere biler ved å plassere dem tettere etter hverandre, i stedet for at motorveien har fått flere filer - og at treigere enheter ikke sløver ned hele nettverket fordi alle andre må vente på tur.

Siden du bor i en bolig som klarer seg med én ruter, så antar jeg kanskje også at du ikke har et tresifret antall tilkoblede enheter, og da vil ikke en eventuell oppdatering til Wi-Fi 6 ha så veldig mye for seg. Det er imidlertid verdt å merke seg at vi i disse dager er i ferd med å få enda en ny wifi-standard, såkalt Wi-Fi 6E. Da tar man i bruk kanaler også i 6 GHz-båndet, som øker maksbåndbredden, men reduserer rekkevidden. Det kan være praktisk for eksempel hvis du skal drive med trådløs VR eller strømming av 8K-video, og rutere vil støtte både 2,4, 5 og 6 GHz, slik at du kan legge de mest båndbreddekrevende enhetene på sistnevnte. Inntil videre vil nok 6E også være for de mest spesielt interesserte.