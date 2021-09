Se opp for svindyrt mobilvirus

Du har kanskje hørt om de russiske Commwarrior-virusene. Nå har en russisk virusmaker skrevet enda et Commwarrior-virus, og det nye viruset er hissigere enn alle de tidligere.

Commwarrior Q, som det nye viruset heter, sprer seg gjennom menysystemet Series 60, som Nokia bruker i sine smarttelefoner. Som mange andre avanserte mobilvirus, smitter også dette via blåtann.

Sender MMS om natta

Hvis mobiltelefonen din blir infisert på dagtid, vil du sannsynligvis ikke merke noe til viruset. Men når klokken slår 12 på natten, vil viruset begynne å sende ut MMS til alle i kontaktlisten din. Sendingen vil foregå kontinuerlig, og du behøver ingen doktorgrad i matte for å skjønne at dette kan koste deg særdeles mye. Men når klokken når 7 om morgenen, slutter viruset å sende MMS, fordi du da sannsynligvis er våken og kan oppdage hva som skjer.

Etter klokken 7 om morgenen, vil viruset begynne å skanne omgivelsene for andre blåtannenheter å sende seg selv til.

Selv om Commwarrior Q er annerledes enn tidligere virus, er det fortsatt umulig for viruset å komme seg inn på telefonen din med mindre du selv slipper det inn. Viruset er en .sis-fil, som for eksempel kan skjule seg bak vanlige installasjonsfiler. Trikset er å ikke si ja til å ta i mot og installere ukjente filer du mottar via blåtann eller MMS.

- Folk burde ikke gjøre tullete ting som å motta alle filer de mottar over blåtann, eller generelt gjøre ting de ikke ville gjort via PC-en, sier Aaron Davidson, sjef i det New Zealandske teleselskapet SimWorks, til Computerworld New Zealand.

- Åpen som en sveitserost

- Den gjennomsnittlige PC kan bare kommunisere via én kanal, som internett, mens en smarttelefon kan ha både blåtann, GPRS, 3G, infrarød og Wi-Fi. Sammenlikner du en PC og en mobiltelefon, er det tydelig at én av dem er like åpne som en sveitserost, og det er mobiltelefonen, fortsetter Davidson.

Men har du den nyeste versjonen av Series 60, versjon 3.0, skal du være trygg.

- I den nye versjonen av er det lagt inn sperrer som gjør at slike programmer rett og slett ikke får tilgang på programmene som styrer Bluetooth og meldinger, sier Andreas Lundin, teknikkmarkedssjef for Nokia i Skandinavia, til Forbruker.no.

Flere detaljer om Commwarrior Q, samt hjelp til å fjerne viruset, finner du på F-secures nettsider.

(Kilder: Forbruker.no, Compuerworld NZ)

