Mange VPN-tjenester kan gi deg amerikansk Netflix

59 tilbydere har blitt testet.

«Geoblokkering» er en yndet metode for å sperre visse typer nettrafikk fra et annet land eller region. Dette merker vi spesielt når vi ønsker å strømme en film eller TV-serie fra en utenlandsk nettside eller -tjeneste som ikke har en global distribusjonsavtale.

Kort sagt: Folk i resten av verden får ikke sett all moroa som er på den amerikanske versjonen av Netflix.

Men det finnes måter å sno seg rundt dette på. Én metode er å bruke et VPN – virtuelt privat nettverk – der trafikken rutes gjennom en server som får det besøkte nettstedet til å tro vi holder til i et annet land.

59 VPN og 30 land

Problemet er bare at visse tjenester, som Netflix, er ganske så gode til å merke om du benytter deg av en VPN eller ikke. Nå har det britiske nettstedet Comparitech lagd en stor oversikt over hvilke VPN som gir Netflix-tilgang i hvilke land.

Hvis du får denne, har du «feil» VPN. Bilde: Niklas Plikk, Tek.no

De testet strømming av Netflix-innhold fra 30 forskjellige land med 59 forskjellige VPN-tilbydere, da både via nettleser, Netflix' Android-app og Netflix' iOS-app.

Vinneren blant tilbyderne som ble testet var NordVPN (annonselenke), som klarte å spille av Netflix-innhold koblet opp mot servere i samtlige 30 land – og det både via nettleseren og begge mobilapper.

På andre- og tredjeplass havnet SurfShark og PrivateVPN med ublokkert Netflix i henholdsvis 28 og 20 land.

43 tilbydere klarer å vise amerikansk Netflix

At det er en del som skaffer seg VPN nettopp for å komme rundt geoblokader har ført til at de fleste VPN-tilbyderne prioriterer USA, ettersom det vanligvis er innhold derfra folk ønsker å se.

Dette har ført til at følgende 43 tilbydere av de 59 testede – som er 73 prosent – gjør det mulig å se amerikansk Netflix:

Air VPN, Astrill, Avast Secureline VPN, Avira Phantom VPN, Buffered, BulletVPN, CactusVPN, CyberGhost, ExpressVPN, FrootVPN, Goose, Hide My Ass! (HMA), Hide.me, Hotspot Shield, ibVPN, IPVanish, Ironsocket, Ivacy, Keenow, Le VPN, LiquidVPN, McAfee Safe Connect, Mullvad, NordVPN, Norton WiFi Privacy, Private Internet Access, Private Tunnel, PrivateVPN, ProtonVPN, ProXPN, PureVPN, SaferVPN, Speedify, SurfEasy, SurfShark, Torguard, VPNBook, VPN Tunnel, VPN Unlimited, VPNArea, VyprVPN, Windscribe og Zenmate.

Bilde: Niklas Plikk

Mens det altså er ganske lett å finne en VPN som takler Netflix fra USA, kan det for andre land være langt vanskeligere å finne en VPN som gjør jobben.

Tallene varierer fra 24 tilbydere for Storbritannia til fire som takler Belgia og Tyrkia.

For Norges del var det elleve av de testede tilbyderne som klarte biffen: Air VPN, BulletVPN, F-Secure Freedom VPN, Mullvad, NordVPN, Norton WiFi Privacy, PerfectPrivacy, ProtonVPN, SurfEasy, SurfShark og VPNArea.

Husk at «blokkeringskappløpet» mellom VPN-tilbyderne og underholdningsindustrien fører til at en slik liste er ferskvare – det som gjelder i dag trenger ikke å stemme neste måned.

Mer informasjon og søkbar liste finner du på Comparitechs blogg.

