Gmail og andre Android-apper krasjer - «WebView» får skylda

Gmail er blant Android-appene som krasjer for mange brukere tirsdag.

Stein Jarle Olsen 23 Mar 2021 07:38

Gmail, Google Pay og en del andre Google-apper har natt til tirsdag begynt å krasje for mange brukere. På nettstedet Downdetector, som følger nedetid på ulike tjenester, ser man en stor flodbølge av klager på Google og Gmail i natt, og så har det roet seg noe i morgentimene tirsdag.

Googles egen oversikt viser at problemene først ble registrert like etter midnatt norsk tid, og lover en ny oppdatering i løpet av et par timer. Flere brukere har pekt på at det er komponenten Android System WebView, som sørger for at man kan få nettleserinnhold i andre apper, som er synderen.

Downdetector

Klare over problemet

Google har også bekreftet at det er riktig.

– Vi er klare over et problem med WebView som gjør at noen apper på Android krasjer for noen brukere. Vi jobber med å få full oversikt over omfanget og en fiks er underveis, sier Google i en uttalelse til blant andre Engadget og The Verge .

Om du har problemer skal fiksen være så enkel som å avinstallere den siste oppdateringen til WebView, noe også Samsungs amerikanske Twitter-konto har pekt på.

Fremgangsmåten er altså å gå til innstillinger, apper, trykke på de tre prikkene øverst i høyre hjørne, vise systemappene, søke etter Android System WebView og avinstallere oppdateringene. Alternativt kan du naturligvis også benytte deg av nettleserversjonen av Gmail frem til problemet er løst.