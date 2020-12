Her er Apples hodetelefoner: AirPods Max

Apples AirPods Max skal gi den fulle AirPods-opplevelsen og enda bedre lyd og støydemping i et par lukkede hodetelefoner. Men prisen er stiv. Apple

Stein Jarle Olsen 8 Des 2020 15:11

Som ryktene lenge har pekt på, har Apple jobbet med å produsere et par hodetelefoner, og nå er de offisielle. Navnet blir AirPods Max, som skiller seg litt fra AirPods Studio-navnet som har versert på forhånd.

Før du kaster deg på kjøpsknappen bør du imidlertid kanskje notere deg prislappen, som er på voldsomme – selv til Apple å være – 6.990 kroner.

Rullehjul

Apple hevder 40 millimeter-elementer skal levere fullblods hifi-lyd, og at alle deler av hodetelefonene skal være ekstra godt gjennomtenkt for å levere en best mulig opplevelse.

AirPods Max. Apple

De fremhever for eksempel en ny mekanisme som fester øreklokkene til bøylen som skal balansere og distribuere trykket fra hodetelefonene på en bedre måte, mens spesialutviklet minneskum (memory foam) skal sørge for god forsegling mot omgivelsene.

Et rullehjul inspirert av Apple Watch lar deg styre både volum og avspilling, i tillegg til at det kan brukes til å aktivere Siri.

AirPods Max har i likhet med AirPods Pro aktiv støydemping, med totalt åtte mikrofoner – tre utvendig og en innvendig på hver øreklokke – som måler omgivelseslyden og sørger for motlyd i klokkene. I tillegg har hodetelefonene såkalt adaptiv EQ som tilpasser musikken til omgivelsesstøyen, men ingen manuell justering av lyden, slik ryktene på forhånd hadde pekt på.

Fra siden ser man hvor massiv hodebøyla egentlig er. Apple

Mye kjent

Ellers er også alt det andre vi kjenner fra AirPods Pro her: H1-brikken gir kjapp tilkobling til Apple-enheter og automatisk deling av tilkobling til andre iCloud-innloggede enheter, ambient-modus er på plass, og hodetelefonene setter automatisk innholdet på pause om du tar dem av deg. Støtte for romlyd er også her, for innhold med både 5.1-, 7.1- og Dolby Atmos.

Batteritiden er oppgitt til opptil 20 timer med trådløs avspilling og støydempingen aktivert, og det følger med et etui som Apple kaller Smart Case. Dette hevder de setter hodetelefonene i en «strømsparende modus som bidrar til å spare batteri når de ikke er i bruk». AirPods Max bruker for øvrig Lightning-kontakten til lading, ikke USB-C.

For øvrig har ryktene tidligere pekt på at det vil komme to utgaver av Apples hodetelefoner, og det kan hende det er derfor AirPods Studio-navnet foreløpig mangler. Den andre modellen skal ifølge Apple-lekkerne være en mer sporty og mindre påkostet versjon uten så mye stål og skinn, og dessuten med betydelig lavere pris.

Apples «Smart Case» til AirPods Max. Apple

AirPods Max er tilgjengelig for bestilling fra og med i dag i fem ulike farger, og leveranser begynner om en uke, altså 15. desember. Vi venter på et testeksemplar, og skal naturligvis fortelle hva vi synes så fort vi har dem på hodet.

Til denne prisen er naturligvis også konkurransen knallhard. Apple snuser på prisen til Bang & Olufsens fantastiske H95 (8750,-), og de må selvfølgelig også ha noen ess i ermet for å danke ut Sonys utmerkede WH-1000XM4 (3990,-). Lydmessig er også Shure Aonic 50 (cirka 3500,-) et fantastisk par hodetelefoner.