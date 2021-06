Nye iOS og MacOS er første steg mot en passordløs verden

Slik ser Apples løsning for passordløs registrering i apper og tjenester ut i iOS 15. Apple.

Anders Brattensborg Smedsrud 14 Juni 2021 06:00

Få kan med hånden på hjertet si at de husker alle passordene sine, og enda færre kan nok garantere for hvor sikre de er. det er også et faktum at passord kan komme på avveie.

At passord ikke er en optimal løsning for å sikre tjenester, er noe store selskaper lenge har vært klar over uten å få gjort så mye med det. Alternativene har vært få.

Nå gir imidlertid Apples siste iOS og MacOS , som ble vist frem forrige uke, oss et innblikk i hvordan selskapet ser for seg en passordløs hverdag for brukerne sine.

Bruk ansiktet eller fingeren din

Bygget inn i disse to operativsystemene finner vi nemlig en eksperimentell versjon av deres nye skybaserte, passordløse nøkkelring.

Denne kan, når den får mer utbredt støtte fra apper og nettsider, hjelpe deg med å komplett unngå passord når du registrerer deg for nye tjenester eller logger inn på eksisterende.

I stedet bruker du bare FaceID på iPhone, eller TouchID på Mac for å vise enheten din at det virkelig er du som sitter foran den og forsøker å få tilgang. Om enheten din gjenkjenner deg, melder den fra til tjenesten med en spesiell signatur at du er klarert, slik at dørene kan åpnes. Løsningen betyr i praksis at det er maskinen, og ikke du, som tar ansvaret for å bevise at du er du overfor tjenestene.

Ved å unngå passord, kan de ikke mistes, stjeles eller lures ut av deg, og du slipper å falle for fristelsen til å lage dem for like hverandre for å huske dem.

Slik skal kommunikasjonen mellom enheten din og tjenester se ut med passordløs pålogging. Apple.

Også Google og Microsoft vil begrave passordet

Teknologien Apple baserer løsningen på er kjent som WebAuth. Også selskaper som Microsoft og Google har de siste årene tatt inn mer av denne standarden i sine systemer. Apple tar det nå likevel et steg videre, ved å forberede oppmelding til nye tjenester helt uten å registrere deg med brukernavn eller passord først, samt bygge inn synkronisering av passordløs innlogging over iCloud.

Ikke passordfri helt enda

Som nevnt er denne passordløse funksjonen slått av som standard i nye iOS og MacOS, og det vil den nok også være ved lansering i høst. Grunnen er enkel, for selv om løsningen allerede er bevist å fungere, krever den at nettsider og apper oppdateres med støtte også. Det kan ta tid.

I tillegg er det en annen utfordring. Selv om Apple kan synkronisere passordnøkler mellom egne enheter, som Mac, iPhone og iPad, og slik la deg logge på passordløst fra alle disse, vil du slite om du hopper over på en Windows-maskin eller en Android-telefon. Disse enhetene vil naturlig nok fortsatt be deg om et passord for å logge deg inn på tjenester. Et passord du ikke engang har.

Slik lister Apple opp fordelene og ulempene med ulike beskyttelsesmekanismer som benyttes i dag. Deres nye skybaserte iCloud-løsning har bare en svakhet...den virker kun mot Apples egne enheter. Apple.

Inntil Apple, Microsoft, Google og andre har funnet en måte å samordne alle mulighetene som ligger i WebAuth-standarden, vil altså det lureste være å opprette et passord, enn så kinkige de er å holde orden på.

