Apple blokkerte en million apper i fjor

Forsvarer rigid kontroll med høyere sikkerhet for deg.

Vegar Jansen

Anders Brattensborg Smedsrud 12 Mai 2021 09:46

I forbindelse med Epics pågående søksmål mot Apple har det kommet frem at Apple bare i fjor alene blokkerte en million apper, skriver Digital Trends .

I tillegg forkastet de en million app-oppdateringer som brøt retningslinjene deres.

Apple ligger for tiden i en bitter rettstvist med Epic, skaperen av det populære skytespillet Fortnite, som ble kastet ut fra App Store i fjor sommer. Grunnen til utkastelsen var at utvikleren bevisst omgikk Apples retningslinjer for såkalte «in app»-betalinger, som normalt sikrer Apple mellom 15 og 30 prosent av inntektene.

Spillet ble også kastet ut fra Googles Play Store, men fikk returnere igjen i mars etter at Epic gjorde nødvendige endringer. På Android-plattformen kan imidlertid spillet installeres også på andre måter.

Frem til i fjor sommer mener analyseselskapet Sensor Tower at Apple kan ha tjent så mye som 3,2 milliarder kroner på å tilby Fortnite i butikken sin.

Epic mener Apple tar seg for godt betalt, og kjemper nå for retten til å levere betalt innhold til egne spill uten at inntekten må deles med Apple.

Spillet er fremdeles ikke tilgjengelig for Apple-kunder.

Mener det koster å holde brukerne trygge

Apple svarer på sin side med at de har store kostnader ved å drifte App Store, en oppgave som involverer både tilgjengeliggjøring av innhold, markedsføring i butikken og å sørge for sikkerheten til brukerne, som altså er alle iPhone-, iPad- og Apple TV-kunder.

Apple har en rigid og omfattende godkjenningsprosess nye apper og oppdateringer må gjennom før de blir tilgjengelige i butikken.

Selskapet peker på at disse sikringsmekanismene og rutinene holder butikken ren for svindelforsøk, «spam» og falske apper, men krever store ressurser å opprettholde.

Fortnite har ikke vært tilgjengelig på iPhone siden i fjor sommer. Niklas Plikk, Tek.no

Bare i 2020 skal Apple ha blokkert 150.000 apper som inneholdt spam eller som var laget utelukkende for å manipulere brukere til å åpne lommeboka for «in-app» innhold. I tillegg skal de ha slått ned på 48.000 apper som inneholdt såkalte udokumenterte funksjoner.

Apple fortalte også under rettssaken hvordan de jobber for å hindre at utviklere først lanserer en app som blir godkjent, bare for å endre den totalt like etterpå slik at den kan utgjøre en fare for brukerne når de oppdaterer den. Her viste Apple til at gjennomgangene deres bare i fjor førte til at 95.000 apper ble kastet ut av App Store, samt at utviklernes kontoer ble avsluttet.

I tillegg argumenterte Apple for at de gjennom App Store sjekker at apper ikke krever tilgang til mer data om brukeren og funksjoner på telefonen enn den trenger for å fungere. Slike såkalte personvernbrudd førte til at 215.000 apper ble nektet inngang til App Store i fjor.

Google, som tilbyr apper gjennom sin Play Store på Android-enheter, har valgt en helt annen tilnærming enn Apple. Fremfor å forhåndsgodkjenne alle apper, baserer selskapet seg på ettermoderasjon og rapportering fra brukere. Dette medfører at vi med jevne mellomrom får høre om hundrevis av apper som er fjernet fra butikken, være seg for å være direkte skadelig eller bare ekstremt sjenerende .

Avgiftene synker

Rettssaken mellom Epic og Apple er fremdeles i gang, men allerede før dommeren har tatt stilling til om Apple må legge forholdene bedre til rette for utviklere som vil tilby iPhone- og iPad-brukere nytt innhold, kan den ha fått konsekvenser.

På tampen av fjoråret, etter at søksmålet fra Epic var kjent, annonserte nemlig Apple at små aktører skulle slippe med halv App Store-avgift.

På PC-plattformen har Steam vært markedsleder det siste tiåret og tatt 30 prosent av alle inntekter fra spillsalg på plattformen. Også her mener mange utviklere og kunder at Steam tar seg for godt betalt for jobben de gjør.

Konsekvensen har de siste årene blitt fremveksten av konkurrenter som blant annet Epics egen Game Store, som «bare» tar 12 prosent avgift. Også Microsoft annonserte nylig at de kuttet avgiften fra 30 til 12 prosent for sin Microsoft Store.

Det er heller tvilsomt om lavere avgifter gir oss som forbrukere lavere priser, men de er positive for innholdsskapere. De sitter igjen med mer av fortjenesten fra spillsalget, som i teorien kan investeres tilbake i å lage nye spill.