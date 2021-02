Polestar 2 får bedre rekkevidde og raskere lading med ny oppdatering

Polestar 2 får raskere lading og noe forbedret rekkevidde i en oppdatering som er like rundt hjørnet. Polestar

Stein Jarle Olsen 26 Feb 2021 08:09

Polestar 2-eiere vil i løpet av de kommende ukene finne en ny storoppdatering tilgjengelig for bilen sin, varsler selskapet. Oppdateringen, som vil leveres trådløst til bilen, såkalt over-the-air, skal blant annet sørge for en ørliten bedring av rekkevidden, i tillegg til at hurtigladehastigheten skal bedres.

Oppdatert: Volvo melder fredag også at den samme oppdateringen er på vei til deres XC40 Recharge Pure Electric, som jo er bygget på samme plattform som Polestar 2 og også kjører Android Automotive i bilen.

Polestar 2 har som kjent hatt en maksimal ladehastighet på 150 kilowatt, men denne skal nå økes til 155 kilowatt, sier en Polestar-talsperson til Slashgear . I tillegg skal oppdateringen gjøre at Polestar 2 vil kunne nå makshastigheten raskere, og den skal kunne holde den lenger.

Da vi kjørte Polestar 2 i fjor høst , var for øvrig høyeste ladefart vi så 130 kilowatt, og den sank til 84 kilowatt ved rundt 40 prosent ladestatus. Totalt brukte vi 37 minutter på å lade fra 10 til 80 prosent.

Liten rekkeviddebedring

Rekkeviddeforbedringen skal være på «noen få kilometer» og kommer i hovedsak som følge av forbedringer i regenereringen på bilen. I tillegg skal små forbedringer være gjort på klimaanlegget for å senke strømforbruket. Også

Oppdateringen bringer også med seg en ny sikkerhetsfunksjon, såkalt Connected Safety, som skal advare sjåføren om potensielle farer på veien ved hjelp av data samlet fra andre Polestar- og Volvo-biler som kjører Android Automotive. Tjenesten skal eksempelvis registrere hvor andre biler må aktivere antispinnsystemene som følge av glatte veier, eller hvor det har skjedd kollisjoner som kan medføre fare for kommende biler.

Android-systemet i Polestar 2 skal fremover kunne fortelle om potensielle faremomenter på ruta. Stein Jarle Olsen, Tek.no

I tillegg skal oppdateringen bringe med seg forbedringer på Bluetooth-tilkobling i bilen, hvordan bilen håndterer forvarming og til bilens 360-graders-kamera. Selve Android Automotive-systemet oppdateres også, og oppdateringen gir en sikkerhetsrelatert bugfiks som handler om bilens fremdrift.

Oppdateringen gjør til sist bilens eiermanual tilgjengelig digitalt på skjermen i bilen. VG delte for øvrig ut terningkast seks til Polestar 2 i en fersk test (VG+) .