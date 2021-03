Kan bli Norges billigste elbil

Dacia Spring spretter snart inn på markedet.

Dacia

Finn Jarle Kvalheim 12 Mar 2021 15:53

Dacia Spring er en bitteliten elektrisk mini-SUV som er mindre enn en Renault Zoe. Den skal nå være på vei mot norske kunder, og det med en pris som er langt mer imponerende enn størrelsen. I Frankrike lander nemlig bilen rundt 143.000 kroner når vi trekker bort fransk merverdiavgift på 20 prosent.

Franske kunder kan bestille bilen allerede fra 20. mars. Her til lands er ikke endelig pris klar.

– Vi har kun lagt ut en interesseliste på Dacia.no for et par uker siden, uten markedsføring. Vi har allerede passert 100. Vi skulle gjerne åpnet pre-order, men venter på endelig bekreftelse, forklarer PR-sjef Roger Andersen i Renault til Tek.no i en tekstmelding.

Uklart om pris

Han sier videre at norsk pris blir spekulasjoner både på grunn av kompliserte avgiftssystem og subsidier i andre land, og at bilen fortsatt ikke er satt opp med klimapakken de norske bilene må ha.

Dermed vil prisen avhenge av valutaomregningen som velges, kostnader for levering og vinterdekk som kommer på, og hva som faktisk ligger i den omtalte klimapakken.

I Frankrike koster bilen 17.000 euro med 20 prosent merverdiavgift og uten klimatilpasninger.

Svært kompakt

Dacia

Det er en stutt, men høy, sak det er snakk om. Den er kun 3,73 meter lang, og 1,62 meter bred. Den er såvidt over 1,5 meter høy.

Til sammenlikning er Renault Zoe 4,01 meter lang og 1,73 meter bred, med en høyde på 1,56 meter. For Hyundai Konas del er fasit 4,2 meters lengde og en bredde på 1,8 meter. Dacia Spring blir kun 13 centimeter lenger enn lille Volkswagen UP, som er 3,6 meter lang.

Rekkevidden på bilen vil være på 225 kilometer etter vanlig WLTP-måling, men øker kraftig til 295 kilometer etter WLTP City-målingen, som tar for seg saktegående småkjøring i by, der elektrisiteten vanligvis rekker en hel del lenger enn på landevei.

Bilen har 33 kilowatt styrke på motorene som driver forhjulene - det betyr 44 sprelske hestekrefter. Kanskje ikke noe som drar fra en Tesla, men sannsynligvis fortsatt helt brukbart i et bymiljø der man bare skal sprette inn og ut av rundkjøringer og parkeringsplasser.

Plass til fire voksne og litt bagasje

På plassfronten er det også sparsomt. Dacia hevder at fire stykker skal være komfortable i bilen, og sier dessuten at den har 23,1 liter oppbevaringsplass. Bagasjerommet skal ha 300 liters kapasitet, som blir til 600 liter om du legger ned baksetene. Ifølge NAF har Volkswagen e-UP bagasjeromsplass på 250 liter .

Bilen oppgis å kunne lade fra vanlig stikkontakt, noe som nok forutsetter at oppladingen skjer bare sporadisk, eller bygges om så den tilfredsstiller kravene med riktig type overspenningsvern i sikringsskapet og sikring på 10 ampere. Ellers lader bilen med vanlig type 2-kabel. Raskeste lading skjer ved 30 kW, og da skal bilen gjøre unna 80 prosent på under timen.

Sparsomt utstyrt

Akkurat hvilke pakker som kommer til norske kunder er uklart - Dacia har kun en interesseliste ute foreløpig. Men likner de på pakkene som selges i Frankrike blir det magert om du velger inngangsmodellen Confort - med «n». Den kan skilte med bilradio med Bluetooth og USB-tilkobling, i tillegg til LED-kjørelys. Klimaanlegget er manuelt, men det følger med ladekabel. De franske kjøperne kan legge til ekstrahjul og metallic lakk.

En litt dyrere Confort Plus-pakke inkluderer metallic lakk og en teknologipakke, med 7-tommers berøringsskjerm og det de kaller «smartphone replication» - antakeligvis det som ellers er kjent som Apple CarPlay og Android Auto. Ryggekamera og parkeringssensorer bak er også inkludert i denne pakken. Det samme er reservehjulet.

Forhåndsbestilling av bilen i Frankrike starter 20. mars, og vil kjøpere av Confort Plus-utgaven få med 2000 kilometers lading i Plugsurfing-nettverket.

Få elbiler under 200.000

Det er svært få biler i samme prisklasse i Norge fra før. Dinside trekker frem Mitsubishi i-Miev, som koster 164.200 kroner. Akkurat hvor i leia Dacia Spring vil lande er uklart.

Elbil24 melder at søstermodellen med Renault-logo på selges for omtrent 90.000 kroner i Kina, og beregner sitt prisanslag ut fra en antakelse om ekstrautstyr for rundt 40.000 kroner, og totalpris på et sted rundt 130.000 kroner her på berget.