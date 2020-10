Unboxing: Xbox Series X

Niklas Plikk 28 Okt 2020 14:15

Lanseringsdatoen for Xbox Series X nærmer seg med stormskritt, og som du kanskje vet har vi allerede hatt en tidlig versjon av spillkonsollen i hendene våre en stund nå. Vi skrev tross alt om førsteinntrykkene våre av Series X for et par uker siden.

Nå har vi imidlertid fått klørne i en ferdig utgave av konsollen, og dermed også ferdig innpakning og tilbehøret alle vil ha på lanseringsdagen. Så for deg som har sittet og lurt på hvordan innpakningen er og hva som følger med i esken, her er vår unboxing av Xbox Series X!

