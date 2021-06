Nå kan du strømme Xbox-spill til iPhone

Microsoft åpner nå for xCloud til iOS og Windows.

xCloud på iPhone. Microsoft

Torstein Norum Bugge 29 Juni 2021 10:45

Spillstrømming har de siste årene skutt fart, med stadig nye tjenester til nye plattformer – og nå melder Microsoft om at deres xCloud-tjeneste får en større oppdatering.

Fra og med i 28. juni kan alle med en nyere iOS- eller Windows 10-dings strømme spill direkte via xCloud, så lenge du har en greit stabil internettoppkobling.

For å få tilgang til tjenesten er du nødt til å være medlem i det såkalte Xbox Game Pass Ultimate, samt bo i ett av 22 land der tjenesten er tilgjengelig. Skjønt, det skal neppe mer enn en enkel VPN-tjeneste til for å «late» som om man bor i ett av disse landene.

Fra før av har xCloud vært tilgjengelig på Android-enheter, og Microsoft sier selv at tjenesten med den nye oppdateringen vil være tilgjengelig for «3 milliarder spillere verden rundt».

Se Microsofts egen promoteringsvideo under:

Kjører nå på Xbox Series X-maskinvare

I tillegg til dette annonserer Microsoft at de nå har konvertert hele xCloud-tjenesten til å kjøre på Xbox Series X, så opplevelsen skal matche den du får fra Microsofts nyeste konsoller.

Det er nok neppe snakk om lagerhaller med den ettertraktede konsollen som står og durer, men heller lignende eller nær identisk maskinvare plassert i mer serverlignende omgivelser.

Med denne nye maskinparken lover Microsoft at alle som strømmer via xCloud skal kunne få 1080p-oppløsning og 60 Hz oppfriskning stabilt, med lav forsinkelse og «høy kvalitet». Nøyaktig hva slags kvalitet dette dreier seg om vites ikke, og vil nok bli tilpasset fra spill til spill for å gi en best mulig strømmeopplevelse.

Som vi har sett i tester av spillstrømming før, kan kvaliteten variere voldsomt fra spill til spill og plattform til plattform .

Videre lover Microsoft at flere spill skal få støtte for touch-kontrollere, ettersom én av seks spillere utelukkende spiller slik. Samtidig støttes selvsagt Xbox-kontrollere på alle plattformer, samt en bråte andre tredjepartskontrollere.