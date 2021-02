Fortsatt ingen PlayStation 5 tilgjengelig i Norge

Komplett: - Sonys fiaskolansering har vært en hodepine.

Det er alltid rift om produktene når nye konsoller slippes på markedet. Men i år er det ekstra trangt. Kjedene rapporterte om opp mot 60.000 kunder i handlekø for svært lave antall konsoller ved slipp av PlayStation 5. Også Microsofts Xbox Series X fløy ut av hyllene da den kom på senhøsten. Niklas Plikk, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 9 Jan 2021 12:17

Senhøsten 2020 ble preget av en PlayStation 5 -lansering med veldig få varer tilgjengelig og overflod av svartebørshaier som støvsugde nettbutikkene for konsoller. De ble siden solgt dyrt på steder som Finn.no. Også Microsofts nesten samtidige Xbox-lansering bar preg av produktknapphet.

Vi spurte fem av de største butikkene som selger spillkonsoller i Norge om de vet når de får inn flere av denne nye generasjonen maskiner - og foreløpig ser det mørkt ut. De fleste har enten ikke konkrete datoer for når de får flere konsoller, eller så har de satt av volumene de får til folk som fortsatt venter på forhåndsbestillinger fra lanseringen.

Les også PlayStation 5 utsolgt på verdensbasis

Komplett: Får mange PS5 i mars, men alle er solgt

Kommunikasjonssjef Kristin Hovland i Komplett sier at de har brukt store ressurser på å få tak i flere konsoller til sine kunder, men foreløpig jobber de med å dekke de som alt har bestilt maskinen. Komplett.no

– Vi har fått signaler fra vår leverandør som forteller at Komplett kan få tilgang til mange PlayStation i løpet av mars. Alle disse er allerede solgt via forhåndsbestilling. For Komplett har Sonys fiaskolansering av den nye PlayStation vært en eneste lang hodepine, og vi har brukt store ressurser for å stille knallharde krav på vegne av våre kunder, svarer kommunikasjonssjef Kristin Hovland.

– Når det gjelder Xbox ser det dessverre rimelig mørkt ut, og Komplett har vært tydelige på at leveringsmengde i første kvartal ikke er i nærheten av forventningene. Hvis ikke Microsoft får opp farten betyr det mange skuffede kunder. Det eneste vi kan love er at vi gjør alt vi kan for å skaffe våre kunder både Xbox og Playstation så raskt det lar seg gjøre, avslutter Hovland.

annonse Sony PlayStation 5 Digital Edition Sjekk prisen

NetOnNet: Får inn Xbox, men usikkerhet rundt PS5

Kristina Wärmare og NetOnNet er opptatt av å ikke selge flere konsoller enn de har tilgang på. De venter flere konsoller, men kan ikke gå i detalj om dato og mengder. NetOnNet

Hos NetOnNets kommunikasjonssjef, Kristina Wärmare, er stemningen bedre:

– Vi opplevde en enorm etterspørsel etter PS5 i fjor, men som alltid er vi opptatt av å samordne forhåndsbestillinger og faktisk salg med produkttilgjengelighet, så langt det er mulig også når trykket er enormt som rundt PS5-lanseringen. I lys av dette er det svært gledelig å kunne fortelle at samtlige kunder som bestilte og kjøpte sin PS5 hos NetOnNet på forhånd og i forbindelse med lanseringen faktisk fikk levert sin konsoll før jul.

– Vårt hovedfokus er å sørge for raske og gode leveranser til alle som har bestilt og kjøpt PS5 av oss. Samtidig venter vi flere konsoller inn i tiden fremover, men i skrivende stund kan vi ikke med sikkerhet si akkurat når alle gamere kan plassere nye bestillinger og få levert sin PS5, ettersom vi er opptatt av å sikre gode leveranser før vi selger konsoller.

– Når det gjelder Xbox så er etterspørselen fortsatt stor også for disse konsollene, og i løpet av inneværende måned venter vi tilgang på et nytt parti med Xbox Series S, og i februar venter vi tilgang på et nytt parti med Series X.

annonse Microsoft Xbox Series S Sjekk prisen

Power: Får inn PS5 i første kvartal

Johannes Ittelin-Brynildsen er nordisk markedsføringssjef i Power og bekrefter at flere konsoller er på vei inn, men tidsområdet de kan dukke opp på er likevel stort:

– Etter siste dialog med leverandør på onsdag, så vet vi at vi kommer til å få leveringer i Q1. Det er likevel ubekreftet hvilket antall vi får inn og hvilken dato dette blir tilgjengelig for salg. Det kan bli både i januar, februar og mars – så vi er like spente som alle PS5-fans der ute og gleder oss til vi kan tilby flere PS5-leveringer nå i vinter.

– Når det gjelder Xbox S og X har vi fått bekreftet at varepartier er på vei inn i tre puljer; både i januar, februar og mars. Vi vet det kribler godt i mange Xbox-mager akkurat nå, og vil naturligvis gjøre disse tilgjengelige for salg så snart de er på lager. Følg med på produktsiden på power.no. Når du ser «grønn kjøpsknapp» så er Xbox-ene tilgjengelig for kjøp.

annonse Microsoft Xbox Series X Sjekk prisen

Uvisst hos Elkjøp og Coop

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen hos Coop svarer at de ikke har Xbox-maskinene i utvalget sitt. For PlayStation 5 har de imidlertid ikke fått noen dato for neste levering. Heller ikke kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp kan si noe konkret for sine butikker når vi spør.

– Det er for tidlig for oss å komme med informasjon knyttet til PS5, men vi deler dette selvsagt så fort vi vet mer. Det gjelder også Xbox Series S og X.

Det blir ikke overflod av Xbox Series X i vinter, men av de ferske spillkonsollene er det Xbox-variantene butikkene virker sikrest på å få inn. Niklas Plikk, Tek.no

Sony ønsker ikke å kommentere

Vi kontaktet Sony i tilfelle de ville svare på kritikken fra Komplett, og i fall de hadde mer informasjon om hvordan tilgangen blir fremover. Vi spurte dem dessuten hva det kommer av at det tilsynelatende er stor forskjell i opplevelsen av lanseringen hos de ulike butikkene, og om de har fått ulik informasjon om forventede volum, siden NetOnNet solgte og leverte et antall før jul, mens Komplett fortsatt har restordre og beskriver situasjonen som en hodepine.

Sony ønsket ikke å kommentere noen av delene.

Dermed ser det altså ut til at du som er på jakt etter en ny spillkonsoll, og vil slippe å vokte nettsider i konkurranse med titalls tusen andre og svartebørshaier, bør smøre deg med tålmodighet.

Power er de eneste som tidfester at de får inn nye PlayStation-konsoller som de kan selge i første kvartal, mens komplett er de eneste som kommer i nærheten av å si noe om at de får et visst volum - men der går altså beholdningen med til å «betale» gamle restordre hos kunder som alt har bestilt.

Eventuelt høres situasjonen noe lysere ut for Xbox Series S og Series X der Power, NetOnNet og Komplett alle sier de får inn konsoller i januar og februar, selv om Komplett altså beskriver tilgangen også der som dårlig.