Dette er AMDs nye laptop-grafikkort

Hevder Radeon RX 6800M skal yte bedre enn Nvidias RTX 3080 for laptoper.

Fra AMDs online-lansering. AMD

Torstein Norum Bugge 1 Juni 2021 11:10

Det er hete dager for grafikkortprodusentene, med lanseringer på løpende bånd fra årets virtuelle Computex-messe. Nvidia har allerede dratt sløret av sitt RTX 3080 Ti , og nå kan AMD melde om at de lanserer en hel bråte nye grafikkort for laptoper i RX 6000-serien.

De nye grafikkortene er såkalte «M»-kort, altså kort myntet på laptoper og portable enheter – men arkitekturen er den samme som på stasjonære kort. Ytelsen skal da også være svært god, ifølge AMD selv.

Kongen på haugen ser ut til å bli RX 6800M, som ifølge AMD skal yte «like godt som eller bedre enn» et RTX 3080 for laptoper. Under dette kortet finner vi RX 6700M og RX 6600M, som skal matche tilsvarende trinn for stasjonære kort i ytelse. Her er spesifikasjonslista:

null TDP Grafikkjerner Boost-hastighet Minne Infinity cache Radeon RX 6800M 145W (og over) 40 2300 12GB GDDR6 96MB Radeon RX 6700M Opptil 135W 36 2300 10GB GDDR6 80MB Radeon RX 6600M Opptil 100W 28 2177 8GB GDDR6 32MB

Kortene skal ikke bare yte godt når en laptop er plugged i veggen, dog. Ifølge AMD skal de yte betydelig bedre enn tilsvarende kort fra Nvidia når de kun kjører på laptopens eget batteri. Dette må selvfølgelig etterprøves, men om det er tilfelle vil det kunne utgjøre en forskjell; mange av dagens spillbærbare er nesten ubrukelige til spill med mindre de er plugget i et vegguttak.

Vil øke kvaliteten på AMD-laptoper

Fra AMDs online-lansering. AMD

AMD annonserte også et initiativ de kaller «design framework initiative», som skal oppmuntre tredjepartsprodusenter («OEMs») til å inkludere spesifikke funksjoner i sine produkter med AMD-grafikk. Dette skal også hjelpe forbrukere til å se hvilke av laptopene med AMD-grafikk selskapet selv mener er de beste. Disse vil også få merkelappen «AMD Advantage».

For å kvalifisere for standardene AMD setter må disse laptopene inkludere følgende:

AMD Ryzen 5000 laptop-prosessor

Radeon 6000 laptop-grafikkort

Radeon-programvare

En skjerm som kan vise minst 300 nits lysstyrke, har minst 100 prosent sRGB-fargerom eller 72 prosent NTSC-fargerom, støtter FreeSyn og har minst 144 Hz oppfriskningsrate

Har minst én NVME PCIe Gen 3 SSD

Holder seg under 40 grader celsius rundt WASD-tastene

Klarer minst 10 timer med videoavspilling på batteri

Det er med andre nokså strenge regler her, og en laptop som oppfyller alle disse kriteriene skal gjøre mye feil for å ikke være et godt produkt. Dette er mer eller mindre rubbel og bit av det man kan forvente av en skikkelig god gaminglaptop i dag, og AMDs mål er nok da også å løfte kvaliteten og forventningene til produsentene.

Den første laptopen i AMD Advantage-programmet blir Asus ROG Strix G15, som kommer i salg i juni. Denne får en Ryzen 9 5900HX-prosessor, et Radeon RX 6800M-grafikkort og en 15-tommers skjerm med WQHD-oppløsning og 165 Hz-oppfriskning.

Verdt å nevne er også at AMD har fått på plass et samarbeid med Samsung, som skal gjøre at den nye grafikkarkitekturen deres blir å finne i fremtidige Exynos-prosessorer. Nærmere bestemt neste generasjon topprosessor, ifølge Samsung selv. Dette vil gi Samsungs ultrabærbare datamaskiner og potensielt også mobiltelefoner støtte for blant annet strålesporing og langt kraftigere spillgrafikk enn det som i dag er mulig.

Lanserte også DLSS-konkurrent

FidelityFX Super Resolution kommer i fire ulike varianter med ulik ytelse og grafisk kvalitet. AMD

Samtidig som de lanserte nye grafikkort til laptoper, annonserte AMD at de langt om lenge har fått på plass sin DLSS-konkurrent. Teknologien har navnet FidelityFX Super Resolution, og skal altså gjøre det samme som Nvidias DLSS-teknologi: oppskalere grafikk slik at strålesporing kan kjøres uten at FPS-en stuper.

Da strålesporing første ble lansert var ytelsen elendig, og det var først da DLSS kom på plass at teknologien ble noenlunde brukbar. FidelityFX skal gjøre dette tilgjengelig for AMDs egne grafikkort, men vil også fungere med Nvidias grafikkort og skal også her gi betydelige økninger i ytelsen.

Det er med andre ord en mer generell teknologi, og ikke låst til noe økosystem slik Nvidias teknologi er. Alle kort som støtter Vulkan, DirectX 12 eller DirectX 11 skal kunne bruke den.