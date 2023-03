Snapchat lanserer chatbot - sier unnskyld på forhånd

Snapchats nye «My AI» er en app-integrert versjon av ChatGPT, etter sigende skreddersydd for Snapchat. Kamera Snap

Snapchat får nå en egen chatbot kalt My AI, varslet morselskapet Snap mandag.

My AI vil bruke «den siste versjonen av OpenAIs GPT-teknologi», bare «skreddersydd for Snapchat», skriver de i en melding.

Kun for abonnenter foreløpig

Foreløpig vil My AI rulles ut som en eksperimentell funksjon for abonnenter på Snapchats abonnementsløsning Snapchat+, som koster 49 kroner i måneden. Etter hvert er ambisjonen imidlertid å rulle ut løsningen til alle Snapchat-brukere.

Akkurat som ChatGPT kan Snapchats kunstige intelligens brukes til å få anbefalinger, til å lage kreativt innhold eller bare til å føre en samtale.

Snapchat er imidlertid tydelige på at også deres chatbot kan være lunefull, selv om de åpenbart har tatt sine forholdsregler for å unngå at My AI ender opp som Bing.

Slik svarer chatboten på en forespørsel om å lage et haiku-dikt om brukerens venn Lukas, som er glad i ost. Kamera Snap

Sier unnskyld

Allerede fra lansering er My AI «trent» for å unngå å gi politisk fargede svar eller i det hele tatt begi seg ut på kontroversielle temaer. Snap sier likevel unnskyld til brukerne allerede før lansering:

– Som med alle AI-drevne chatboter, er My AI utsatt for hallusinering, og kan bli lurt til å si omtrent hva som helst. Vær vennlig å være klar over alle dens mangler og vi beklager på forhånd!

Kan ikke brukes til juksing

The Verge har fått prøve den nye chatboten, og sier at den mangler funksjoner som har gjort at ChatGPT er forbudt på en del skoler, som for eksempel evnen til å skrive stiler og essay om ulike temaer.

Det takket den høflig nei til, skriver The Verges journalist.

Den skal også være betydelig raskere i responsen enn ChatGPT er, noe enkelte tolker som at Snap har kjøpt seg inn i den såkalte Foundry-løsningen til ChatGPT-eier OpenAI. Den byr først og fremst på tilgang til GPT 3.5, som er en mer avansert løsning enn den åpent tilgjengelige GPT 3, og ikke minst har den fast, dedikert, maskinvarekraft i skyen tilgjengelig for å behandle forespørsler.

Det er likevel viktig å være klar over at alle interaksjoner med chatboten vil lagres og kan brukes til videre læring, og Snap oppfordrer til å unngå å dele hemmeligheter med løsningen og å være varsom med å stole på dens anbefalinger.

Som de fleste andre chatbot-løsninger ber de også brukerne om å være rause med å gi tilbakemeldinger om opplevelsen.

Også Meta jobber med AI

Snap er for øvrig ikke det eneste av de store sosiale mediene som kaster seg på AI-trenden. Meta-sjef Mark Zuckerberg meldte også mandag at de lager en egen overordnet produktavdeling i selskapet som jobber med såkalt generativ AI, slik som chatboter og tjenestene som lager bilder eller kunst bare ut fra noen nøkkelord.

– På kort sikt vil vi fokusere på å bygge kreative og uttrykksfulle tjenester. På lang sikt vil vi fokusere på å utvikle AI-personaer som kan hjelpe folk på mange måter. Vi utforsker opplevelser med tekst (som chat i WhatsApp og Messenger), med bilder (som kreative Instagram-filtre og annonseformater) og med video og multimodale opplevelser, skrev Zuckerberg i et Facebook-innlegg.

Han sa der at de hadde mye grunnarbeid å gjøre før de kom til de «virkelig futuristiske opplevelsene», men at han var begeistret over det de ville lage på veien dit.