Apples «Vipps-konkurrent» virker å være nær lansering i Norge

Dukket plutselig opp i lommeboken.

Apple Cash er Apples funksjon for å sende penger til venner og kjente. Nå tyder ting på at den er på vei til Norge. Kamera Skjermdump Apple

8. mai 2023, 16:46

Apples pengesendings-løsning Apple Cash ser ut til å være nær en norsk lansering.

– Fikk plutselig opp Apple Cash i lommebok i dag. Fikk derimot ikke aktivert den, men er det et hint om at det snart lanseres i Norge? Det skriver en Tek-leser på e-post.

Leseren er tilsynelatende på en betaversjon av iOS eller liknende. Ingen i redaksjonen har nemlig fått opp tilsvarende kort, tross oppdatering til siste tilgjengelige offentlige versjon.

Apple Cash-kortet, tidligere kalt Apple Pay Cash, ble først lansert i 2017, og har siden da kun vært tilgjengelig i USA. I tillegg til at det kan brukes til kontaktløs betaling gjennom Apple Pay kan Apple Cash brukes til å sende penger til venner gjennom iMessage - litt som Vipps i Norge.

Vi har prøvd å få tak i Apple for en kommentar, foreløpig uten å lykkes.

Slik ser Apple Cash-skjermbildene ut på Tek-leserens telefon. Kamera Tek-leser

Ikke et kredittkort

Ut fra bildene vi har fått tilsendt virker det som en relativt enkel prosedyre å opprette et kort. Men hvor enkelt det blir å gjøre tilsvarende registrering i Norge gjenstår å se.

Apple Cash og Apple Card er imidlertid to forskjellige ting. Apple Cash er et heldigitalt debetkort som lever i lommeboka på iPhonen din og som ikke har kredittmuligheter. Dermed må du ha dekning på Apple Cash-kontoen din for å kunne bruke «kortet», omtrent som et kontantkort for mobiltelefon.

Apple Card er Apples vanlige kredittkort. Sistnevnte har vi ingen indikasjoner på at kommer til Norge.

Gebyrløst og med «cashback»

Ifølge Apple selv sikter Apple Card seg inn på å ha minst mulig avgifter og ekstra kostnader annet enn renter på bruken - deriblant uten årsavgift eller gebyrer for å sende penger over landegrenser eller å bruke kreditten på kortet.

Hvor gode betingelser det eventuelt blir om kortet mot formodning dukker opp i Norge gjenstår å se. Tradisjonelt har kredittkort ganske høye renter og avgifter, og i USA ligger for øyeblikket rentene på Apple Card mellom cirka 15 og 26 prosent.

Du får også tre prosent såkalt «cashback» om du bruker kortet hos Apple, Uber eller en del andre merkevarer, mens andre kun gir to prosent. Kredittkortfordeler har normalt sett vært større i USA enn de har vært i Norge, takket være at USA tillater større betalingsgebyrer enn vi gjør i Europa.

Apple tilbyr i USA også en høyrente-sparekonto i forbindelse med Apple Card. Der er renten for tiden 4,15 prosent, omtrent på nivå med de beste innskuddsrentene du kan få i Norge nå. Også dette er det nok tvilsomt at kommer til Norge.

