Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Nytt Zelda-spill får endelig tittel og lanseringsdato

Dette vet vi om The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Etter den enorme suksessen med Zelda: Breathe of the Wild har det vært mye spenning knyttet til oppfølgeren, som Nintendo avslørte allerede i 2019 at var på vei.

Nå er både navnet og lanseringsdato avslørt:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom lanseres 12. mai 2023.

Her er den nyeste traileren, med litt flere klipp fra slippet:

Svært få detaljer

Det er imidlertid fortsatt svært lite annet vi vet om spillet.

Nintendo skriver i en pressemelding at det nyeste innslaget i The Legend of Zelda-serien vil utvide områder du kan utforske fra bare Hyrule og vil «ta deg opp i skyene og en utvidet verden som går videre utover det». Men det kan jo bety så mangt.

Ifølge Gamer.no vet vi også at verdenen utvides til å inkludere svevende øyer i skyene. I tillegg skal Link få en rekke nye verktøy å håndtere, blant annet en flammekaster, og noe som lar ham passere gjennom vegger.

Her kan du også se den første traileren som kom i 2019:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom annonse Sjekk prisen