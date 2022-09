Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

De viktigste nyhetene du bør prøve i iOS 16

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Mandag kveld norsk tid ruller Apple ut den nye oppdateringen av iPhones operativsystem: iOS 16.

Enten du laster den ned manuelt så fort du kan, eller venter til den automatisk finner veien til mobilen din, er det en håndfull nye endringer du bør være klar over.

Her er de viktigste tingene du bør prøve på den «nye» iPhonen din med iOS 16 installert:

1: Bytt låsskjermen din

Den mest slående og visuelle oppdateringen iOS 16 kommer med er uten tvil den nye låsskjermen. Hvis du kjenner til hvordan du kan bytte mellom ulike urskiver på Apple Watchen din så er det litt samme tankegang her.

Du kan nå endre skrifttype på klokken (nesten litt utrolig at det er stor nyvinning i 2022, men her er vi!) og du kan legge opp bakgrunnsbilder med flere "lag", slik at det for eksempel ser ut som klokken henger «bak» hodet på et portrettbilde. Du kan også legge til såkalte widgets på låsskjermen, slik at du for eksempel kan se de famøse treningsringene direkte på låsskjermen.

Du kan velge ut en mengde bilder som roterer som låsskjermbilde, eller knytte ulike låsskjermer til ulike modus. For eksempel kan du ha en egen låsskjerm på mobilen når du er på jobb, og en annen hjemme.

Det er også en rekke forhåndsinstallerte bakgrunner du kan velge mellom, blant annet en som dynamisk viser værvarselet over hele skjermen.

Akkurat som med Apple Watch kan du også sveipe mellom ulike låsskjermer. For å endre på låsskjermen holder du fingeren på skjermen mens du er på låseskjermen, så kommer du inn i innstillingsmenyen.

2: Angre en tekstmelding

Denne muligheten skrev vi om allerede i sommer da det først ble avslørt, og nå er funksjonen altså endelig her. Og det er så enkelt som det høres ut som. Etter at du har sendt en tekstmelding via meldingsappen har du 15 minutter på deg hvor du kan angre hele sendingen. Du kan redigere meldingen opptil 5 ganger. Mottagere kan se at det er gjort endringer og hva som er endret.

For å endre eller angre en melding trenger du bare å trykke og holde på en melding, og vente på at det dukker opp en liten meny. Der vil du altså se to nye knapper: Endre og angre.

3: Merk en melding som ulest

En annen hendig liten meldingsfunksjon: Du kan sette en melding som «ulest» etter at du har åpnet og lest den. Akkurat som du kan gjøre med e-poster. Hendig! Du kommer imidlertid ikke unna at mottageren ser at du har åpnet opp meldingen, da.

4: Bruk hele skjermen som musikkavspiller

I iOS 16 vil du se at så fort du spiller av musikk og deretter låser mobilen, vil hele låsskjermen være dekket av albumbildet og tilhørende avspillingsknapper.

Hvis du misliker den nye gigantvarianten av musikkavspilleren kan du helt enkelt trykke på bunnen av skjermen, og den blir «vanlig» igjen.

5. Finn varslingene lengst ned på skjermen

Med ny og fancy låsskjerm kommer det kanskje ikke som noen overraskelse at Apple også ville gjøre noe med alle varslingene du får på mobilen. De har tross alt en tendens til å dekke til bildet på låsskjermen, så nå er de flyttet ned til bunnen.

6. Søk direkte fra hjemskjermen

Apple gjorde det litt enklere å holde hjemskjermen ryddig i forrige oppdatering, da man kunne fjerne hele sider med apper, uten at man faktisk fjernet appene. Dermed ble det også større behov for å søke opp apper.

Nå er det et lite søkefelt helt i bunnen av hjemskjermen din, som du enkelt kan trykke på for å søke opp enten en app, en kontakt eller noe helt annet.

Du kan fortsatt også sveipe ned på hjemskjermen for å få opp det gamle søket også.

Apple avslørte også en rekke andre nyvinninger i iOS 16, blant annet bedre familiestyring og bedre diktering. Les om resten av funksjonene her:

