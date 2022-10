Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Ny app låser Samsung-TV-er fast i kunstmodus

Slik får du tilbake TV-bildet.

The Frame 2022-varianten skilter med et nytt matt belegg på skjermen for å gjøre at den ligner enda mer på et kunstverk enn en vanlig TV.

Siden torsdag har panikken bredt seg blant eiere av Samsungs «The Frame». Du vet, TV-en med gallerifunksjon og utskiftbare rammer.

Diskusjonstrådene på Samsungs eget støttenettsted og på Reddit vokser seg større hver time, og også norske brukere opplever nå uforklarlige feil med TV-ene sine, viser en tips-e-post vi har mottatt.

Kundene rapporterer alle at The Frame plutselig har låst seg i kunstmodusen sin og ikke lenger vil vise vanlige TV-signaler, la deg spille på den eller bruke andre apper som Netflix.

Manges mistanke gikk raskt til at det var en ny fastvareoppdatering som var skyld i at TV-ene deres hadde låst seg, og at det var 2022-modellene av The Frame som var påvirket.

Samsung Norge kan bekrefte at selskapet er klar over en feil som har rammet enkelte av TV-ene deres.

– Vi har funnet ut at problemet gjelder årets The Frame-modeller (2022), forteller en Samsung-representant til Tek.no.

Vi får tilbakevist at problemet skyldes en fastvareoppdatering, og får beskjed om at de som er påvirket av problemene kan puste ut. Feilen er i ferd med å løses og TV-en deres vil fungere som normalt igjen.

– Problemene med at The Frame 2022-modeller sitter fast i kunstmodusen skyldes en feil på en ny versjon av «Art Store»-appen som rakk å bli installert på noen Frame-TV-er. Vi har nå dyttet ut en ny versjon av appen som retter opp i problemene.

Vi får beskjed om at det er to måter du kan gå frem på for å fikse problemene du opplever.

Begge sørger for at den nyeste Art Store-appen bli installert på TV-en din.

Slik får du tilbake TV-bildet

Du kan enten gå gjennom en prosess med å «kald-starte» TV-en i flere omganger, eller du kan laste ned en helt ny fastvareoppdatering fra Samsung.

«Kaldstart»-prosessen kan være den enkleste for mange:

Den involverer fire steg.

1. Dra ut støpselet til TV-en så den ikke får strøm et minutt og sett det så tilbake igjen.

2. Slå på TV-en og kontroller at den fremdeles står fast i «Art Mode»/kunstmodus. Vent i 10 minutter, slik at en ny Art Store-app får tid til å lastes ned på TV-en. Dette skjer i bakgrunnen, så du vil ikke se at det skjer. Om du har tregt nett anbefaler Samsung at du venter i inntil en time ved dette steget.

3. Gjenta steg 1, som kaldstarter TV-en. Når støpselet er satt inn igjen vil TV-en installere den nye versjonen av Art Store-appen.

4. Når TV-bildet er på igjen skal du kunne forlate kunstmodusen og bruke TV-en som normalt.

Oppdatere fastvaren manuelt:

Om ikke løsningen over fungerer, kan du også laste ned en fastvareoppdatering til TV-en som inneholder den nye Art Store-appen og oppdatere via USB-porten. Da trenger du en USB-minnepinne og en datamaskin.

Den nye fastvaren har versjonnummer 1403.6 og kan enn så lenge lastes ned fra Samsungs svenske nettsted.

Du finner den nye fastvaren her. Instruksene for å installere den på TV-en finnes på samme side, og heter «Firmware Update User Manual».