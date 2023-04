Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Denne badevekta skryter av innsatsen din

Withings Body Smart kan skjule kiloene dine.

Det er mulig å bruke Body Smart-vekten uten at den viser antall kilo, i en såkalt Eyes Closed-modus. Kamera Withings

Finn Jarle Kvalheim 18. april 2023, 13:57 Lagre Lagre artikkel

Det finnes mange smarte badevekter på markedet, men det franske selskapet Withings har nå laget en litt ny vri på konseptet. Body Smart heter vekten, og den kan skjule det presise antall kilo du veier til fordel for motiverende beskjeder.

Her er det nemlig noe som heter «Eyes Closed Mode», der vekten kun blir rapportert til mobilappen. På fargeskjermen på selve vekta kan du derimot få se andre ting, som motiverende beskjeder, været eller andre målbare faktorer knyttet til form og vekt.

Hver bruker sin «skjerm»

Vekten kan måle ting som kroppssammensetning og metabolsk alder, for å nevne noe. Som de andre Withings-vektene kan den også hente informasjon fra internett eller fra helseappen på telefonen din.

Ved at vekten kan skille totalt åtte personer fra hverandre, kan hver person få sin tilpassede skjerm når de tråkker på. Og brukere som helst ikke vil se vekten sin av ulike årsaker, kan få annen informasjon og beskjeder som motiverer til videre fremgang.

Mange smartvekter på markedet

Det finnes i dag et mylder av vekter på markedet som er tilkoblet apper. Noen kommer fra etablerte storheter innen helseteknologi, så som Beurer, mens andre kommer fra «nye» aktører som har startet i mobil- og dingsemarkedet - så som Xiaomi og altså Withings.

Felles for dem er at de enten kobles til internett og mobilen din gjennom enten WiFi eller Bluetooth. De fleste av dem har tilleggsfunksjoner så som muligheten til å samle data om kroppssammensetning.

Ulike fokus

Men gitt informasjonen sjangeren produkter er laget for å vise er det sjelden både å se fargeskjermer og vekter som ikke er fokusert rundt selve kiloantallet.

Det kan være ulike årsaker til at brukere heller ønsker en mer abstrakt måte å forholde seg til vekten på, og det kan også hende at andre ting enn vekt er mer motiverende. For eksempel kan andre ting enn et konkret antall kilo være mer nyttig informasjon for mosjonister, og Body Smart skal også komme med en egen modus for gravide kvinner.

Enklere enn de heftigste

Prisene for Body Smart starter på 1150 kroner i Europa (99,95 Euro), og den legger seg godt under Body Comp, som til sine 2300 kroner er en svært påkostet badevekt.

Den dyrere Body Comp-vekten lover å måle en del faktorer i tillegg til Body Smarts verktøykasse. Her er «vaskulær alder» og nervehelse faktorer som passes på. I den aller dyreste vekten kan du i tillegg få EKG-avlesninger, men da koster det også deretter - med en prislapp på rundt 4300 kroner i Norge.

18. april 2023, 13:57

Mer om WithingsHelseteknologismarthelseteknologiXiaomi