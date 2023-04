ChatGPT «skapte» Sudoku-konkurrenten «Sumplete»

Ja, det er faktisk ganske gøy å spille!

Kunstig intelligens (AI) går fra en w til den neste for tiden. ChatGPT har skrevet skolestiler, diagnostisert sykdommer og antagelig skrevet flere tusen humoristiske avskjedsbrev for nysgjerrige journalister.

Nå har vi muligens kommet til det skumleste av det skumle; når robotene bygger nye roboter. ChatGPT har nemlig blitt en slags spillutvikler. Med bitte litt hjelp har AI-en utviklet og kodet spillet Sumplete. Det fungerer som en slags krysning mellom Wordle og Sudoku.

Det er bare ett problem med spillet; det er ikke fullt så originalt som ChatGPT fortalte sin medskaper, Daniel Tait.

Slik funker det

Sumplete lar deg spille på et rutete brett på mellom 3x3 og 9x9 ruter. Rutene fylles med tilfeldige tall. På de enkleste nivåene må du bare håndtere positive tall, mens på de vanskeligere må du finne ut av gåter med negative tall også.

Langs endene på radene og kolonnene står det hva slags tall hver rad og kolonne skal summeres til.

Utfordringen blir dermed å ta vekk eller beholde tall i hver rad og kolonne slik at du ender opp med riktige summer på tvers av brettet.

Undertegnede har tilbrakt litt tid med spillet og kan skrive under på at det går fra gøy til stadig mer radikaliserende etter hvert som vi tar i bruk de største spillbrettene og tallet «−16» plutselig får hele greia til å rakne.

Komplett med skapelseshistorie

Som alle gode ting kommer Sumplete med sin egen skapelseshistorie. Kortversjonen er at Daniel Tait puslet med ChatGPT etter å ha gått lei av de fleste nettbaserte hjernetrimmerne han kjente til.

Så han spurte like godt ChatGPT hva han skulle spille. Han fikk presentert en lang rekke spill, men hadde vært gjennom alle sammen og var lei.

– Kan du finne opp et spill som ligner på Sudoku, men ikke eksisterer ennå, spurte han like godt.

Hovedkonseptet kom fort på plass, før Tait også ba ChatGPT om å lage en ferdig kodet versjon han kunne spille. Med litt bearbeiding av koden ble resultatet til Sumplete slik det ligger ute på internett nå.

Ligner mistenkelig på «Summer»

Til tross for at AI-verktøyene bare blir viktigere og sterkere for hver dag, har de likevel svakheter. Én slik svakhet er såkalt «hallusinering». Det er når programmet sier ting som ikke er sant. For eksempel når det dikter opp bøker som ikke finnes – eller også når det påstår det har funnet opp noe helt nytt – til tross for at originalen har ligget i Google Play siden år 2020.

Nettstedet Digital Trends har nemlig gravd frem spillene Summer og Rullo, som konseptmessig er like Sumplete, om enn designmessig bitte litt annerledes.

På spørsmål fra nettstedet svarte Tait at han fortsatt var imponert over hastigheten fra forespørsel til ferdig spill, men skuffet over at boten presenterte det som helt originalt.

– Jeg hadde mye heller foretrukket at boten nevnte Summer eller Rullo som inspirasjoner. Jeg hadde også likt om den kunne gi en forklaring på hvordan en respons ble laget, inkludert datakildene som var grunnlag for den, sa Tait til Digital Trends.

En større debatt rundt AI

Det er mange spørsmål rundt AI for tiden, og en del av dem handler om nettopp om grenselandet mellom inspirasjon og plagiat.

For ulike typer billedkunst er det uklart hvor rettighetene ligger når en AI lager et verk som ser helt ut som en annen kunstners stil, men likevel har annet innhold. Er det mulig å ha opphavsrett på stilen i seg selv?

Laget for å lure?

I tillegg er det stadig tilbakevendende usikkerhet rundt AI-ers evne til å fremstå selvsikre til tross for at de tar feil. Felles for dem er at de er utviklet for å på ett eller annet nivå å «lure» oss til å tro at de er menneskelige. Dermed er det ganske ofte små feil og unøyaktigheter i detaljene, til tross for at innholdet leveres med overbevisningen som skal til for at vi skal tro på det.

Det være seg enten i bildet av fotomodellen med åtte fingre på hver hånd, eller muligens i påstanden om at Sumplete er et helt nytt spill.

I mellomtiden kan vi iallfall melde om at spillkonseptet er gøy, enten det altså heter Rullo på iPhone, Summer på Android-telefoner eller Sumplete i nettleseren din.