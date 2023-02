Bilutleveringene bråstoppet i januar

Etter bonanza-tendensene før nyttår.

Mazda MX-30 var Norges fjerde mest registrerte bil i januar – takket være et skip som ikke rakk frem før nyttår. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Bare 1860 nye personbiler ble registert i januar, en nedgang på 6097 biler eller 76,6 prosent fra samme måned året før.

Det viser tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), som påpeker at dette er det laveste januartallet for førstegangsregistreringer siden 1962.

Aldri før har det heller vært et så stort fall fra én måned til den neste.

Uvanlig toppliste

Nedgangen skyldes i hovedsak den voldsomme utleveringstakten før nyttår, hvor alle produsentene forsøkte å skåne seg selv og kundene sine for den nye vektavgiften og eventuell moms fra nyttår.

– Det er ingen overraskelse at registreringstallene for januar er lave, det var ventet et kraftig fall. Men at tallene skulle bli så lave, var det nok ikke mange som hadde sett for seg, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Av de 1860 nye personbilene var 1237 elbiler, noe som ga en nullutslippsandel på 66,5 prosent. Det er betydelig lavere enn snittet for 2022. De lave tallene gjør også at biler som vanligvis ikke hevder seg nevneverdig på registreringsstatistikken denne gang plasserer seg helt i toppen. Et eksempel er Mazdas elbil MX-30, som inntar en fjerdeplass med 122 biler i januar. Fasit for 2022 var en 41.-plass på statistikken.

Mest registrert i januar: Fjorårets nummer to, Volkswagen ID.4. Kamera Hanne Hattrem, VG

Mest registrert i januar ble uansett en kjenning i form av Volkswagen ID.4, med Toyota Yaris og Skoda Enyaq på de to øvrige pallplassene.

Tesla, som må sies å ha hatt en ganske vanvittig desembermåned, er nærmest fraværende på januarstatistikken, med til sammen 15 Model S, fire Model X og én hver av Model 3 og Model Y.

De mest registrerte bilene i januar Volkswagen ID.4: 212 Toyota Yaris: 160 Skoda Enyaq: 127 Mazda MX-30: 122 Volkswagen ID.3: 110 Toyota bZ4X: 93 Volkswagen Transporter/Caravelle: 66 Volvo XC40: 63 Audi e-tron: 60 Volvo XC60: 56 Toyota Corolla: 49 Nissan Leaf: 47 Volvo C40: 47 Peugeot e-2008: 45 Toyota RAV4: 39 Audi Q4 e-tron: 34 Volkswagen ID. Buzz: 31 Volvo XC90: 31 Hyundai Kona: 28 Volkswagen ID.5: 22 Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken Mer +

Null Polestar og Xpeng

BMW er blant merkene som knapt registrerte noen nye biler i januar.

I et intervju med OFV forklarer kommunikasjonsdirektør Marius Tegneby at de la alle kluter til for å få registrert biler før avgiftsendringen fra nyttår, og at biler som ble formelt registrert før nyttår har blitt levert ut i januar, med få januarregistreringer som resultat.

– Jeg tenker kanskje at man skal se på 2022 som et år som ikke helt sluttet i desember, sier Tegneby.

Noen merker leverte også ut null biler i januar, som blant andre Polestar, Xpeng og Hongqi.

– Januar 2023 var en svært spesiell måned for registrering av nye biler. Det er for tidlig å si om tallet på nybilregistreringer vil fortsette å være uvanlig lavt utover våren, men om ikke nybilregistreringene tar seg opp til et normalnivå, vil det være en klar indikasjon på at mange har fått en trangere økonomi. Det gjenstår å se, sier han.

Bruktmarked som i fjor

Og selv om nybilutleveringene har ligget brakk i januar, var bruktmarkedet omtrent på nivå med fjoråret. 39.107 personbiler skiftet eier i løpet av måneden, som er nesten identisk med januartallet i 2022. Antallet eierskifter på bensin- og dieselbiler har gått ned, mens det er en økning på rundt 20 prosent på brukte elbiler.

– Noe av forklaringen er den stadige økningen av elbiler i bestanden, som igjen gir et større bruktmarked. Antall eierskifter omfatter både biler som er solgt privat og biler som er levert inn til en forhandler i forbindelse med kjøp av ny bil, sier Solberg Thorsen i OFV.