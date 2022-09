Smarte lys vil bruke Wi-Fi som «bevegelsessensor»

Og det skal funke på eldre pærer også.

Vegar Jansen

Noe av det artigste med et «smart hjem» er hvordan du kan kontrollere belysningen på andre måter enn å bruke gammeldagse lysbrytere. Dette skal nå Signify – selskapet som er mest kjent for merkevaren Philips Hue – ta til et nytt nivå med en funksjon de kaller SpaceSense.

Kort forklart er SpaceSense en smart måte å automatisere belysningen på. Her benyttes Wi-Fi-teknologi til å «oppdage» at noen beveger seg i rommet. I teorien skal dette da fungere omtrent som en bevegelsesdetektor, men alt man faktisk behøver er to «smarte» lyspærer som styres via Wi-Fi.

Det er Signify-eide WiZ som står bak den spesielle Wi-Fi-funksjonaliteten, som for øvrig vil være valgfri å ta i bruk på den nye WiZ-appen. Denne vil på sin side først lanseres mot slutten av september måned, så vi har ikke fått testet dette ut riktig ennå.

Vi kåret for øvrig WiZ til å ha det beste Wi-Fi systemet i fjorårets samletest av smarte lyspærer.

Måler avvik i trådløs signalstyrke

Det kjekke med SpaceSense-funksjonaliteten er at du ikke trenger noen ekstra maskinvare eller sensorer for å oppdage bevegelse – vel å merke så lenge lyspærene du bruker er kompatible med teknologien.

I stedet bruker systemet Wi-Fi-signalene som allerede er til stede, og det fungerer ganske enkelt slik at folk som beveger seg i et rom vil forstyrre de trådløse signalene – «som ringer i vann», slik Signify beskriver det.

Disse forstyrrelsene fører til avvik i signalstyrken, og ved å måle og analysere dette kan W-Fi-lyspærene oppfatte bevegelse og tennes automagisk når noen kommer inn i et rom. Ifølge Signify er teknologien nøyaktig nok til å tillate justering av følsomheten, slik at det for eksempel ikke slår inn når firbente kommer tassende.

Samtidig er det ikke snakk om en teknologi som kan brukes til nøyaktig identifikasjon eller sporing av plasseringen i et rom.

En fordel kontra konvensjonelle bevegelsessensorer eller kameraer er at Wi-Fi-lysene vil kunne oppdage bevegelser til alle sider. De trenger heller ikke å være synlige for å virke.

Men det vil være et behov for minimum to slike lys i rommet, da de må kunne samarbeide for å oppdage relevante avvik i signalstyrken.

Kompatibel med...?

Kan vi bruke de relativt nye Wi-Fi-pærene våre med SmartSense? Vi vet ikke ennå. Men WiZ-appen blir i hvert fall ny.

Hvilke lys SpaceSense vil fungere med er ikke åpenbart akkurat nå. Ifølge Signify selv vil funksjonen kunne brukes med «de fleste nye produkter som er introdusert etter 2021 og alle Connected by WiZ-produkter – inklusive WiZ brand, Philips Smart LED og andre OEM og private brands».

Dette er dessverre ikke så fryktelig hjelpsomt, da de fleste lys ikke kommer med noen tydelig datomerking på esken. Og selv da er det ingen garanti for kompatibilitet.

Det vi helst skulle sett, er en egen merking av produkter dette vil fungere med, men noe slikt finnes ikke per i dag. Planen er at man på WiZ’ hjemmeside etter hvert vil ha en liste eller lignende som kan vise kompatible produkter, men dette er heller ikke klart i skrivende stund.

Merk for øvrig at populære alternativer som Philips Hue og Ikea benytter seg av den trådløse standarden Zigbee og ikke Wi-Fi.

Helt ny app

Foruten SpaceSense skal WiZ-app V2 ha et helt nytt grensesnitt som skal være mer intuitivt og kreve færre trykk. Det skal også ha mindre visuell støy og gi en «mykere interaksjon med rommene og huset ditt».

Vel, det får vi forhåpentligvis finne ut når appen kommer på banen en gang mot slutten av måneden. Da lanserer WiZ for øvrig også ny utendørs belysning samt lyspaneler for taket.

Vi gleder oss i hvert fall til å prøve ut SpaceSense når vi får muligheten.