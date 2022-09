YouTube viste opptil 11 reklamesnutter før videoer

Sier det bare var en «test», og avslutter nå praksisen.

YouTube har den siste tiden testet ut lengre og flere reklamer i forkant av videoer på nettstedet sitt. I visse tilfeller var det snakk om opptil 11 korte, uskippbare reklamevideoer på seks sekunder i forkant av en video.

Det vanlige antallet for ikke-betalende YouTube-brukere er ett eller to reklameklipp før videoer, og stort sett kan de hoppes over hvis de er lange. Men mange lot seg frustrere over de nye korte såkalte «bumper adsene», fordi de ikke lot seg hoppe over.

Smertegrensen for mange var tydeligvis nådd:

Rett før helgen bekreftet YouTube at de avslutter praksisen:

– Vi kjørte et lite eksperiment globalt som viste flere annonser i en «annonsepod» da seerne så lengre videoer på tilkoblede TV-er. Målet er å bygge en bedre opplevelse for seerne ved å redusere annonsepausene. Vi har nå avsluttet dette lille eksperimentet, skrev selskapet i en uttalelse til 9to5Google.

Tanken var altså å putte flere reklameklipp i forkant av videoen, fremfor å putte dem i midten av videoen.

Ifølge 9to5Google skal YouTube ha testet ut ulike varianter av systemet helt siden 2018, men det var den siste modellen som virkelig frustrerte brukere, og fikk programmet til å avsluttes.