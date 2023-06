Nå kommer endelig ID. Buzz som syvseter

Pro-utgaven blir ekstra lang.

ID. Buzz kommer i lengre utgave med inntil syv seter. Kamera Volkswagen

Ole Henrik Johansen 2. juni 2023, 11:57 Lagre Lagre artikkel

Volkswagen utvider nå ID. Buzz-familien sin med en 25 centimeter lengre utgave som vil seile under navnet ID. Buzz Pro. Dermed vil bilen måle rett under fem meter totalt (4962 mm, for å være helt nøyaktig), og ikke minst få mulighet til å ha flere seter.

Bilen vil da komme med tre ulike setekombinasjoner; fem, seks eller syv seter. Dersom du velger enten seks eller syv seter vil bilen få tre rader. Og den bakerste raden kan tas ut til fordel for større bagasjerom på nesten 2500 liter.

I tillegg vil også dagens utgave av ID. Buzz også bli tilgjengelig som seksseter. Da fordelt over tre rader med to seter per rad.

Kraftigere motor

Forrige Neste James Lipman Åpne fullskjerm

Siden den nye Pro-utgaven har blitt lenger, og med det har fått en større akselavstand, er det også blitt plass til et (litt) større batteri. Nettokapasiteten er oppgitt til 85 kilowattimer (91 kilowattimer brutto), men enn så lenge er ikke WLTP-rekkevidden klar.

Dagens ID. Buzz har et batteri på 77 kilowattimer og en oppgitt WLTP-rekkevidde på inntil 416 kilometer.

Samtidig vil ID. Buzz Pro komme med mulighet en ny og sterkere motor som vil ha 286 hestekrefter – og et dreiemoment på 560 newtonmeter. Den vanlige ID. Buzz-modellen har til sammenligning «kun» 204 hestekrefter.

Dessuten opplyser Volkswagen i pressemeldingen at den nye Pro-modellen vil bli tilgjengelig med firehjulstrekk og en motor på 339 hestekrefter i 2024.

Videre vil den nye Pro-utgaven komme med en stort glasstak som kan dimmes, og strekker seg over første og andre seterad. Denne utgaven vil også få mulighet for head-up-skjerm der du får informasjon om fart, skilting og andre opplysninger.

Når salget starter på den nye ID. Buzz Pro-modellen er ennå ikke avklart.

Mange konkurrenter

Mange undret seg over hvorfor den første ID. Buzz-modellen ikke kom med flere enn fem seter. Siden den originale folkevognbussen jo var kjent for å kunne huse flere personer.

Men nå kommer altså en Pro-utgave som tilbyr syv seter, og da tar modellen steget inn i et markedet der det etter hvert har begynt å komme en god del modeller å velge mellom. Selv om de ikke nødvendigvis er helt den samme formen og fasongen som ID. Buzz har.

Blant annet har Mercedes en slags «kassebil» i form av sin EQV-modell som fint kan ha mange seter. Samtidig kan vi nevne Tesla Model X som et alternativ, og kanskje den nye Volvo EX90 kan bli en arg konkurrent - selv om begge disse ligger i en høyere prisklasse enn ID. Buzz.

Videre har også Kia en modell med mange seter i sin kommende EV9, for å ikke glemme Nio ES8 eller BYD Tang, for å nevne noen flere. Listen over syvsetere har med andre ord etter hvert blitt ganske lang.

2. juni 2023, 11:57

Mer om BilElbilVolkswagenIdSUV