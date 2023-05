Dyson lanserer ny robotstøvsuger

Og støvsugere med vaskefunksjon.

Kamera Dyson

Dyson lanserte nettopp en rekke nye produkter, blant dem en ny og angivelig sterkere robotstøvsuger, som etter alle solemerker kan komme til å få en skyhøy prislapp. Hvis den i det hele tatt kommer til Norge.

Hvis du ikke har hørt om Dysons forrige robotstøvsuger så er du ikke alene. Dyson 360 Eye, som ble lansert tilbake i 2016, ble trukket fra det amerikanske markedet kort tid etter lansering.

Angivelig fordi den «passet dårlig til amerikanske hjem,» skriver The Verge. Det sier seg naturlig nok selv at norske forbrukere aldri så snurten av denne.

Den nye robotstøvsugeren Dyson 360 Vis Nav. Kamera Dyson

Dyson 360 Eye kostet også 999 amerikanske dollar da den ble lansert, hvilket med datidens kurs lå på rundt 8500 norske kroner.

Når de nå lanserer Dyson 360 Vis Nav, innebærer det en oppgradering til en raskere prosessor og mer sugekraft, hvilket det er rimelig å anta vil koste godt over 10.000 norske kroner. I Australia, hvor den foreløpig er lansert, er den priset til 2399 australske dollar, som tilsvarer over 17.000 kroner med dagens kurs.

Vi har forespurt Dysons norske PR-byrå hvorvidt vi vil få se selskapets nye robotstøvsuger, samt øvrige lanserte produkter i Norge, samt hvor mye disse vil koste. De har foreløpig ikke svart, men vi oppdaterer fortløpende hvis vi får svar.

Sparsommelig med informasjon

Dyson har vært til dels sparsommelig med informasjon om de tekniske spesifikasjonene til robotstøvsugeren.

Derimot kan vi lese av en australsk pressemelding at Dyson 360 Vis Nav har 360 graders «syn» og samler inn data fra omgivelsene med 26 ulike sensorer, og at den skal kunne «presisjonsrengjøre kanter» med en ekstra sidebørste. Dessuten er den også D-formet, fremfor rund, hvilket gjør at den skal enklere kunne komme til i hjørner - og Dyson hevder selv at sugekraften skal være overlegen andre robotstøvsugere.

Selve børsten kommer med tre ulike børsteunderlag for å få kunne tilpasse ulik type rusk, og du vil kunne velge en «stillegående» og dyrevennlig modus for rengjøringen. Den vil også kunne styres fra en egen app, hvor man i tillegg til å velge tidspunkter for rengjøring, vil kunne velge mellom de fire ulike vaskemodusene; automodus for vanlig støvsuging, hurtigmodus for overflaterengjøring i større arealer, stillemodus for lavere støynivå, men lengre rengjøringstid, samt «boost»-modus for dyprengjøring.

I tillegg skal den angivelig bli langt smalere og lavere enn tidligere utgaver. Det har ikke blitt opplyst om størrelsen på selve robotstøvsugeren, men The Verge skriver at den skal kunne komme inn under møbler som står så lavt som cirka 10 cm (3,9 inches), mot den foregående Eye som var nesten 12 cm høy.

Likevel har den ikke mulighet for mopping eller selvtømming, slik andre robotstøvsugere på markedet har anledning til.

Den skal ha en batterilevetid på opptil 50 minutter, før den selv automatisk parkerer i ladeboksen. Det må sies å være relativt moderat, med tanke på at mange av robotstøvsugerne vi har testet skal holde i 180 minutter eller mer.

Lanserte også en rekke andre produkter

Den nye Vis Nav robotstøvsugeren, Big+Quiet luftrenser, Gen5detect håndholdt støvsuger og V15s Detect Submarine. Kamera Dyson

Robotstøvsugeren var derimot langt fra alene om å bli lansert. V15s Dyson Submarine, selskapets aller første støvsugermopp, skal både kunne støvsuge vanlig, samt vaske opp eksempelvis melk,- og ketchupflekker.

Våtfunksjon er noe som har vært fraværende fra Dysons støvsugere frem til nå, men som enkelte andre produsenter har integrert de siste årene - riktignok i hovedsak på robotstøvsugere. Les eksempelvis vår test av våtstøvsugere.

V15s Detect Submarine Kamera Dyson

Det ble også presentert en ny generasjon håndholdte støvsugere, Dyson Gen5detect og Dyson Gen5outsize. Disse skal angivelig være «mindre, raskere og sterkere» enn sine forgjengere og har fått en oppgitt pris på henholdsvis 949 og 1,049 dollar. Med dagens kurs blir det rundt 10.400 og 11.500 norske kroner.

23. mai 2023, 14:36

Mer om StøvsugereRobotstøvsugerDyson