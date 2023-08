Ny PS5-oppdatering lar deg styre med to kontrollere samtidig

Og åpner for Dolby Atmos.

Den nye betaoppdateringen til Playstation 5 gir mulighet til å styre med to kontrollere på én gang i spill - praktisk hvis du for eksempel vil hjelpe barna med å komme seg forbi et vanskelig område på et brett. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Sony ruller i disse dager ut sin nyeste betaoppdatering til Playstation 5, melder selskapet på egen blogg.

Oppdateringen inneholder blant annet støtte for lydformatet Dolby Atmos, som blant annet legger til lydkanaler over deg - gitt at du har en lydplanke eller forsterker som også støtter Atmos.

Tidligere har Atmos kun vært tilgjengelig ved avspilling av Bluray-plater, mens den nye oppdateringen også gir Atmos i spill - der 7.1-lyd i DTS-HD, Dolby Digital Plus eller Dolby TrueHD frem til nå har vært de «bredeste» lydformatene.

Dolby Atmos er nå også støttet i spill på PS5. Kamera Sony

Atmos-støtten skal etter hvert også komme til strømmetjenester, ifølge Sony - men dette er ikke støttet i betaen. Netflix og HBO Max er to eksempler på strømmetjenester som støtter Atmos-lyd på en del av innholdet sitt.

Atmos er for øvrig allerede støttet av hovedkonkurrenten Xbox, men du må betale 15 dollar (rundt 150 kroner) for å få tilgang.

Mer lagringsplass

I tillegg til lyd-oppgraderingen, bringer betaoppdateringen også med seg støtte for enda større SSD-disker på Playstation 5.

Tidligere har 4 terabyte vært maks, mens du nå kan sette inn disker på inntil 8 terabyte - såfremt de følger Sonys størrelses- og hastighetskrav. Anbefalt er 5500 MB/sek eller raskere.

8 TB-disker i M.2-formfaktor finnes det riktignok ikke veldig mange av foreløpig - og de er ikke billige. Komplett fører eksempelvis én eneste, og den koster i skrivende stund 12.990 kroner.

To kontrollere på én gang

Videre lanserer Sony støtte for å bruke en ekstra kontroller i spill, slik at du kan styre samme figur med to kontrollere samtidig.

– Denne funksjonen introduserer en ny måte å samarbeide i spill eller å hjelpe en venn eller et barn med å navigere en spesielt vanskelig del av spillet, skriver Sony. Funksjonen finnes under tilgjengelighetsdelen av innstillingene.

Kamera Sony

Sist går det nå an å skru på vibrasjonsfeedback også når du navigerer i systemmenyene, det blir mulig å søke etter spill i biblioteket ditt og ikke minst kan du justere volum på (eller skru helt av) pipelyden som kommer hver gang du skrur maskinen av eller på.

Betaoppdateringen blir foreløpig kun tilgjengelig for brukere i USA, Canada, Japan, Storbritannia, Tyskland og Frankrike. Global lansering er planlagt senere i år, ifølge Sony.

Oppdatert 31. juli 2023, 15:55