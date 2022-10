Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Avis: Apple stanser iPhone 14 Plus-produksjon

Skal skyldes dårlige salgstall.

iPhone 14 Plus byr på større batteri og større skjerm, men selger angivelig svært dårlig.

Apples nye iPhone 14 Plus ble sluppet i begynnelsen av oktober, men allerede virker dens fremtid usikker. Ifølge nettstedet The Information har salgstallene vært såpass dårlige at Apple allerede har bedt fabrikkene stoppe produksjonen.

Informasjonen skal komme fra to kilder tett på produksjonslinjen, og nyheten har blitt bredt sitert verden over.

Tok over for iPhone Mini

IPhone 14 Plus er altså årets «vanlige» iPhone, men i stort format. Den har de samme spesifikasjonene som iPhone 14, men med en større skjerm og større batteri, og en 1500 kroner høyere pris.

Den tok over plassen fra «Mini»-variantene som kom med iPhone 12 og iphone 13, men som heller ikke solgte så godt som Apple hadde håpet.

Selv om Apple ikke sier noe direkte om salgstall, spesielt ikke hvilke av iPhone-modellene de selger dårligst av, tyder mye på at iPhone 14 Plus rett og slett ikke har solgt så bra som de hadde ventet. Hvorvidt den selger dårligere enn Mini-modellene gjorde i 2021 og 2020 er derimot ikke sikkert.

Salgstallene skal uansett være såpass dårlige at Apple har bedt fabrikkene om å umiddelbart bremse produksjonen. Nettstedet The Information var også i kontakt med to andre selskaper som leverer mindre komponenter til de samme fabrikkene, og de har også sett seg nødt til å bremse produksjonen med så mye som 70 til 90 prosent i påvente av Apples videre avgjørelser.

Produksjonen er ventet å starte igjen, om enn i langt mindre skala, så fort Apple har justert på salgsprognosene sine basert på den svake starten.

– Logisk, men vanskelig, prispunkt

– En mulig forklaring her kan være den økende levekostnaden knyttet til inflasjon og en svakere global økonomi. Apple har også posisjonert iPhone 14 Plus på et logisk, men vanskelig, prispunkt, skriver nettstedet 9to5Mac, som en forklaring på hvorfor Plus-modellen selger såpass dårlig.

For skal man spare litt penger er iPhone 14 for 1500 kroner lavere her i Norge et bedre kjøp. Samtidig er ikke veien opp til Pro-modellen så lang heller. Legger du på 1500 kroner får du en iPhone 14 Pro, som da vil ha alle de mest spennende nyvinningene i årets iPhone-serie. Det inkluderer raskere skjerm, bedre kamera, nye sensorer, «Dynamic Island» og raskere prosessor.

