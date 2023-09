Her er listen over spill for Xbox Game Pass Core

Xbox Live Gold blir «ny».

Kamera Microsoft

I sommer kunne Microsoft fortelle at Xbox Live Gold snart ville erstattes med en helt ny tjeneste kalt Xbox Game Pass Core. Det blir i praksis som en billigere, men mer begrenset versjon av vanlige Game Pass.

Vel, i dag den 14. september er den store dagen, og listen med de de 36 første spillene for Xbox One og Xbox Series X|S er klar:

Among Us

Astroneer

Celeste

Dead Cells

Descenders

Dishonored 2

DOOM Eternal Standard Edition

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Firewatch

Forza Horizon 4 Standard Edition

Gang Beasts

Gears 5 Game of the Year Edition

Golf with your Friends

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

INSIDE

LIMBO

Ori & the Will of the Wisps

Overcooked! 2

Payday 2: Crimewave Edition

Powerwash Simulator

Psychonauts 2

Slay the Spire

Spiritfarer: Farewell Edition

Stardew Valley

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Superliminal

The Elder Scrolls Online

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Unpacking

Vampire Survivors

Etter planen skal dette biblioteket – altså listen over tilgjengelige spill for Game Pass Core – oppdateres to til tre ganger i året. Hvis det høres ut som for lenge å vente, må du pent punge ut for et dyrere Game Pass-abonnement eller kjøpe enkelte spill utenom.

Den oppmerksomme leser vil for eksempel sikkert bite seg merke i at årets andre store spill-landeplage i form av Starfield ikke er på listen til Game Pass Core denne gangen.

Ellers er det jo uten tvil en rekke gode titler her som det er mulig å bruke et utall timer på – enten du liker fart, spenning, intriger eller bare vil slappe av. (Bare spør kollega Anders om hans eskapader i Stardew Valley.)

Samme fordeler som før

Ifølge Microsoft vil Game Pass Core altså stort sett fungere som den gamle tjenesten Xbox Live Gold, inkludert mulighet for nettbasert flerspiller, medlemstilbud og rabatter på visse spill.

Prisen skal også holde seg på det samme nivået, som for tiden er 59 kroner i måneden. Dersom du allerede har et Live Gold-abonnement skal det automagisk gjøres om til Game Pass Core.T

Publisert 14. september 2023, 08:51