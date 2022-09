Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Googles slipper ny Chromecast med lavere pris

For deg som ikke trenger 4K-støtte.

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Googles lille strømmeboks eller mediesenter Chromecast har nå blitt sluppet i en ny utgave. Vi snakker altså stadig om fjerde generasjon Chromecast, den med fjernkontroll som vi testet i sommer. Men på den nye versjonen støttes ikke høyere oppløsning enn Full HD, eller 1080p om du vil.

Det har på sin side også ført til at Google har kunnet senke prisen på produktet.

Google Chromecast med Google TV (HD)

Den nye HD-versjonen har de samme fysiske målene som 4K-utgaven.

Google selv kaller den bare Chromecast med Google TV (HD), og etter hva vi kan bedømme gjør denne stort sett den samme jobben som den kraftigere utgaven med mulighet for 4K-oppløsning.

Det vil si at du med den nye HD-versjonen også får både HDR og Dolby-lyd, men det ser ut til at støtte for Dolby Vision er fjernet. På den annen side spørs det om TV-en du skal koble den til faktisk hadde kunnet dra nytte av det.

Trenger du 4K?

I Googles egen butikk har Chromecast med Google TV (HD) fått en prislapp på 449 kroner, og inkluderer altså fjernkontrollen. Det er 350 kroner mindre enn 4K-versjonen.

Poenget her er at du skal kunne slippe å betale ekstra for 4K-oppløsning dersom du uansett «bare» skal bruke den til å få noen moderne smartfunksjoner og strømmemuligheter til et eldre fjernsynsapparat eller skjerm.

Det er jo tross alt stadig en del TV-er i drift som kun har 1920 x 1080 (eller færre) piksler å skryte av, og da vil det jo strengt tatt ikke hjelpe at Chromecasten kan dytte ut 4K-oppløsning.

I de tilfellene vil den nye utgaven kunne være et mer gunstig valg.

