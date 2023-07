Gaming Nyhet Call of Duty: Microsoft og Sony inngår avtale

Microsoft og Sony inngår avtale om «Call of Duty»

Bekrefter fremtiden til den populære serien på PlayStation.

Dette «ansiktet» blir trolig fremdeles å se på PlayStation fremover, til tross for at Microsoft kjøper serien. Kamera Activision

Simen Barstad Buset Oppdatert 17. juli Lagre

Microsofts gigantoppkjøp av Activision Blizzard har i langt tid vært den største hendelsen i spillindustrien. Oppkjøpet har også satt spørsmålstegn ved fremtiden til Activision Blizzard sine spill på konkurrerende konsoller som PlayStation og Nintendo Switch. Deriblant spillserier som «Call of Duty» og «Crash Bandicoot».

Nå bekrefter Xbox-sjef Phil Spencer at Microsoft og Sony har signert en bindende avtale om fremtiden til «Call of Duty».

«Call of Duty» forblir på PlayStation

Phil Spencer lover å tilby Call of Duty-serien på PlayStation-konsoller i minst 10 år, i en fremtid hvor Microsoft eier serien. Det inngår i avtalen som ble signert av både Microsoft og Sony.

Call of Duty-fans som spiller på PlayStation kan med det puste rolig ut. Kunngjøringen lød slik:

– Vi er glade for å annonsere at Microsoft og PlayStation har signert en bindende avtale for å beholde Call of Duty på PlayStation etter oppkjøpet av Activision Blizzard. Vi gleder oss til en fremtiden der spillere globalt har flere muligheter til å spille favorittspillene sine.

Ifølge The Verge skal avtalen vare i 10 år, men detaljene om hva avtalen egentlig innebærer er fremdeles uklare.

Phil Spencer bekrefter på Twitter at Microsoft ikke har planer om å frata PlayStation-spillere Call of Duty. Kamera MARK RALSTON / AFP / NTB

Til tross for den inngåtte avtalen er det uansett tvilsomt om det noen gang var aktuelt for Microsoft å gjøre serien eksklusiv til Xbox-konsoller eller tjenester.

Interne meldinger som har blitt brukt som bevis i de sentrale rettssakene har vist at Microsoft aldri har vurdert å gjøre serien eksklusiv, og at Sony heller aldri vært spesielt bekymret for at dette skulle skje.

Mente Sony var hyklersk

Under rettssakene knyttet til oppkjøpet, der én av dommene falt i Microsofts favør forrige uke, har Call of Duty-serien blitt et sentralt aspekt. Sony-sjef Jim Ryan har tidligere spekulert i at Microsoft med vilje kan være motivert til å «sabotere» utgivelser av serien på PlayStation-konsoller.

Sony Interactive Entertainment CEO Jim Ryan, her i anledningen lansering av PlayStation VR2. Kamera John Locher / AP / NTB

Dommer Jacqueline Scott Corley, i en aldri så liten «switcheroo», påpekte likevel at Jim Ryan og Sony selv var delvis skyldige i det de fryktet Microsoft ville gjøre med Call of Duty-serien.

Sony har nemlig tidligere inngått avtaler som gjorde visse rettigheter rundt markedsføring av den populære serien eksklusiv til PlayStation, og samtidig begrenset Microsofts muligheter til det samme.

Selv om Microsoft har fått godkjent kjøpet i de aller fleste markeder, fortsetter kampen i Storbritannia. Selv om oppkjøpet egentlig skulle være ferdigstilt til 18. juli, blir det trolig utsatt til situasjonen blir avklart i Storbritannia senere i sommer.

