Reddit-brukere «streiker» i protest: - Reddit har valgt døden

Tusenvis av Reddit-kanaler går i svart, og blir satt til privat av moderatorer i protest mot endringer som kan ramme brukernes favorittapper for å lese Reddit.

Den kommende API-endringen går ut på at Reddit skal begynne å ta betalt for såkalte API-kall. Et API-kall er når en tredjepartsapp ber om å få en kobling mellom egen app og en annen kanal, i dette tilfellet; Reddit.

Som følge av denne endringen, vil tredjepartsapper og boter som modererer kanalene måtte stenge ned, da de ikke har råd til å betale summen Reddit ber om.

– Har valgt døden

Brukere kan ha grunn til å frykte appdøden. Twitter bannlyste i januar i år tilgang fra andre enn sine egne apper, før de i februar åpnet for betalt tilgang for tredjepartsapper. I praksis er mange av appene som tidligere ble brukt for å legge ut beskjeder eller lese tråder på nettstedet nå borte.

Flere brukere har vist misnøye i kommentarfeltene på kanalen som tar for seg protesten, hvor kritikken både er rettet mot Reddit selv og sjefen for selskapet. som har brukernavnet «u/spez».

«Hasta la ha det bra, alle sammen! Håper karma sparker u/spez bak en dag.» kommenterer brukeren u/Ace-of-Spxdes.

Brukeren u/grasshacques mener det beste er å forlate Reddit.

«Reddit har valgt døden, enn å heller leve videre i lidelse, kanskje vi skal la det gå slik det ønsker»

Må betale 20 millioner dollar i året

Utvikleren bak Apollo, som er en av tredjepartsappene som brukes på Reddit, forteller at den kommende endringen vil by på svært store kostnader for selskapet.

Apollo gjør omkring sju milliarder API-kall hver måned, og må dermed betale 1,7 millioner dollar i måneden, eller 20 millioner dollar i året, for tilgang til Reddits API. Den enorme summen vil føre til at Apollo vil måtte stenge ned. Også boter som driver med moderering av innhold vil bli rammet av endringen.

Selv om Apollos utvikler mener prisene for API-kall er for høye, skal Reddit selv ha målt hvor mange API-kall som blir utført, og regnet ut en realistisk pris derfra. Utfordringen ligger dog i at målingene skal ha blitt gjennomført på de appene som gjør færrest API-kall, og dermed ikke er realistisk priset for appene som gjør flere, som Apollo.

Stenger ned i 48 timer

Kanalene som deltar i protesten er en lang liste, hvor den største har over 40 millioner medlemmer. De kanalene som deltar går i privatmodus, som gjør at ingen kan verken publisere innlegg eller lese innlegg inne i kanalen.

I all hovedsak er det snakk om å opprettholde denne privatmodusen i kun 48 timer, men noen kanaler har sagt de skal forbli private på ubestemt tid. Kanalen r/videos har over 20 millioner medlemmer, og er blant de som stenger kanalen på ubestemt tid.

Av kanaler som stenger i 48 timer finner vi blant annet r/Music og r/gaming, som begge har over 30 millioner medlemmer hver.

