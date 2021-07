Dette er Huaweis nye flaggskip

Huawei

Torstein Norum Bugge 30 Juli 2021 10:49

Huaweis neste flaggskip på mobilfronten har vært ryktet en stund, og selskapet selv viste frem en sniktitt for et par uker siden – og bekreftet samtidig det noe spesielle utseende. Nå har imidlertid telefonen blitt lansert for fullt , og all informasjonen mange har ventet på er nå tilgjengelig.

Huawei P50 blir i første omgang rettet mot det kinesiske markedet, ettersom kinesiske Huawei stadig ikke har greid å løse floken med amerikanske myndigheter. Dette sørger for at Google-tjenester som Google Play Store, Gmail, YouTube og Chrome (og veldig mye annet) ikke fungerer på Huawei-telefoner. De kjører også Huaweis Harmony OS 2, som riktig nok minner mye om Android, men altså ikke har støtte for mye av det man forbinder med Android-telefoner.

I praksis gjør dette telefonene svært vanskelige å både selge og til dels å bruke i vestlige land.

I Norge støtter Huawei heller ikke tjenester som Vipps, som for mange nok er grunn nok i seg selv til å ikke kjøpe en telefon. Likevel skal telefonene bli tilgjengelige globalt etterhvert, men Huawei sier foreløpig ingenting om nøyaktig når dette blir.

Støtter ikke 5G, selv om prosessorene kan det

Telefonene kommer i mange fargevalg, og har eksepsjonelt store kameratuter. Huawei

Med dét sagt: P50 ser ut til å bli en særdeles kraftig og velspesifisert telefon. Den kommer i to varianter, P50 og P50 Pro, med små variasjoner mellom de to. P50 Pro blir å få med to ulike prosessorer, enten Huaweis egen Kirin 9000 eller Qualcomms Snapdragon 888. P50 blir kun å få med sistnevnte. Interessant nok er det kun 4G-støtte på begge brikkene, selv om de begge støtter 5G fra leverandørenes side.

Av andre forskjeller kan nevnes skjermstørrelse; P50 har en 5,5 tommers skjerm, mens P50 Pro har en 5,6 tommers skjerm. Begge er OLED, men lillebror får «kun» 90 Hz oppfriskning mens storebror får 120 Hz. Oppløsningene er ikke-standardiserte, men gir en ppi på rundt 450 piksler per tomme. Begge støtter imidlertid både touch-oppfriskning på 300 Hz og HDR.

Stooooore kameratuter. Huawei

På ladefronten støtter begge to 66 watts-lading med kabel, samt 50 watts trådløs lading med kompatibel Huawei-lader. De er begge vann- og støvresistente etter IP68-standarden, og har stereohøyttalere i topp og bunn.

Kameraene er mer eller mindre identiske, med vidvinkel, teleskop-zoom og ultravidvinkel på plass. P50 Pro får imidlertid et ekstra hvitt/svart-kamera på 40 megapiksler. Begge har fokushjelp av en lasermåler.

Alle spesifikasjonene kan du se på Huaweis egne nettsider . Foreløpig har vi altså ingen lanseringsdato utenfor Kina for hverken P50 eller P50 Pro, hvor de kommer i salg fra 12. august.

Vi vet heller ikke hva de vil koste om de skulle komme hit til berget, men i Kina selges P50 fra rundt 700 dollar, mens P50 Pro selges fra rundt 1200 dollar. I skrivende stund tilsvarer dette henholdsvis rundt 6200 og 10500 norske kroner.

Av de mest nærliggende konkurrentene finner vi Samungs Galaxy S21 Ultra , Sonys Xperia 1 III og Apples iPhone 12 Pro , som alle har lignende kameraoppsett og spesifikasjoner ellers. Spesielt periskopzoomen i S21 Ultra og Xperia 1 III konkurrerer direkte med Huaweis tilsvarende periskop-løsning. Prismessig ligger alle disse tre noe over Huaweis anslåtte pris per nå – igjen uten av vi vet nøyaktig hva norsk pris blir.