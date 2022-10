Nvidia kansellerer RTX 4080-modell

Innrømmer stor navneblemme.

RTX 4080 med både 12- og 16GB minne er historie. Kun 16GB-modellen vil lanseres.

Da Nvidia annonserte den nye RTX 40-serien var det mange som sperret øynene opp over at de ville lansere to RTX 4080-kort med samme navn, som bare var mulig å skille fra hverandre ved å se på hvor mye videominne de kom med.

Én RTX 4080-modell ville ha 16GB minne, mens en annen ville ha 12GB minne.

Problemet var at forskjellene mellom dem var langt større, med en forventet ytelsesforskjelle på så mye som 30 prosent.

Mange anklaget Nvidia for å ville forvirre kunder, og for å selge et kort som egentlig hørte hjemme i «70-familien» som et 80-familiekort med mye høyere prislapp.

Nå har Nvidia kansellert RTX 4080 12GB, som var planlagt lansert sammen med det mye kraftigere RTX 4080 16GB i november.

Uten tvil som en konsekvens av mange og kraftige reaksjoner fra fans.

– Forvirrende

– RTX 4080 12GB er et fantastisk grafikkort, men er ikke navngitt riktig. Å ha to grafikkort med 4080-navnet er forvirrende, innrømmer selskapet i en melding fredag kveld.

– Så nå trykker vi på «avlanseringsknappen» for RTX 4080 12GB, mens RTX 4080 fortsatt er på vei for lansering 16. november.

Dette er oss bekjent første gang Nvidia gir oss datoen for lanseringen av RTX 4080 16GB, som nå altså blir det eneste kortet som kalles RTX 4080. I alle fall frem til en fremtidig Ti-modell kommer.

Trolig vil det nå «skrotede» RTX 4080 12GB-kortet gjenoppstå som en RTX 4070-modell på et senere tidspunkt.

Forhåpentligvis vil endringen føre til at Nvidia ser på de planlagte prisene sine på nytt også. Særlig det nå utsatte kortet med 12GB minne var planlagt lansert for en svært høy pris på 900 dollar.