Vær på vakt: De fleste Black Week-tilbud har vært billigere før

Kun 17 prosent av salgsvarene var på sitt billigste.

Hvert år er det knyttet store forventninger til salgsperiodene Black Week og Black Friday, og i år er salgene kanskje enda viktigere enn ellers.

Men er tilbudene egentlig så gode som de utgir seg for å være?

Ikke ifølge ferske tall fra Prisjakt, som viser at hele 8 av 10 tilbud fra fjorårets Black Week- og Friday, enten var bedre andre dager enn under salgsuken, eller solgt til samme pris tidligere.

I praksis betyr dette at kun 17 prosent av alle tilbudene var på sitt rimeligste under salgsuken.

Vi tok et par stikkprøver, og det var flere hundrelapper å spare på flere produkter om man hadde handlet tidligere på året:

En TV fra Samsung, som var satt ned til 4990 kroner under Black Week i fjor, kostet 4490 kroner nesten hele første halvår i 2021.

En mikrobølgovn fra Samsung hadde en salgspris som var høyere under Black Week, enn dens laveste pris samme år. I løpet av salgsuken kostet den 1220 kroner, mot 999 kroner, som den kostet i mai.

Et av våre favoritthodetelefoner, Jabra Elite 85H, var også satt ned i pris under fjorårets Black Week, til 1390 kroner. Men et par måneder tidligere var den tilgjengelig for bare 1111 kroner.

Det er med andre ord lett å la seg lure til å tro at tilbudene er bedre enn de faktisk er.

– Dagens digitale handel er veldig rask og butikkene har kampanjer mange ganger gjennom året, poengterer norgessjef i Prisjakt, Christoffer Reina, til Tek.

– Det er derfor viktig å huske at de fleste tilbudene har vært å finne til en like god pris tidligere, og sannsynligvis kommer det til å komme et nytt bra tilbud igjen.

Hvordan kan man forskanse seg mot dårlige tilbud?

Det finnes heldigvis måter man kan unngå å bli lurt. Her gjelder det å være litt årvåken og lese tilbudene med lupe. Et av triksene butikkene bruker for å få tilbudene til å virke bedre enn de er, er «mengderabatter». Altså, at du kun får rabatt hvis du kjøper over et gitt antall.

Et annet triks er å gi deg «bonus» hvis du kjøper et produkt. Med andre ord må du betale til fullpris, men får med deg et gavekort du kan bruke hos dem.

Men det aller viktigste trikset er å følge med på prisutviklingen til produktet du vurderer. For selv om det står salg med store bokstaver og utropstegn, så er det neimen ikke sikkert at tilbudet er så bra som det utgir seg for å være. Butikkene setter nemlig opp prisene flere uker i forkant av salgsperioder som Black Week. Og det er helt lovlig, forutsatt at det gjøres god nok tid i forveien.

Bruk Prisjakt eller Prisguiden sine diagrammer for produktenes prisutvikling for å se om produktet kan ha vært på tilbud tidligere.

Slik gjør du det:

Gå til en prissammenligningstjeneste, slik som Prisguiden.no eller Prisjakt.no (Obs, Tek.no er eid av VG som igjen er eid av Schibsted. Schibsted eier også Prisjakt.no)

Søk opp produktet du er ute etter

Dobbelsjekk at det faktisk er samme produkt (!). Ofte kan man bli lurt av modellnavn som er nesten like, eller spesifikasjoner som er litt forskjellige

Sjekk oversikten over billigste butikker

Sjekk prishistorikken

Unngå for høye forventninger til rabatt

Det kan også virke som nordmenn har større forventninger til høye rabatter under Black Week, enn det som er realiteten.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av Prisjakt, fremkommer det at 53 prosent av de spurte forventer at prisavslagene skal ligge på opp mot 50 prosent eller mer under Black Week.

Denne trenden er størst blant de yngste, hvor hele 29 prosent mener det er rimelig å forvente mer enn 50 prosent prisavslag under salgsuken.

Men skal vi tro tallene fra tidligere år, bør man ikke forvente at de beste tilbudene har høyere prisavslag enn rundt 10 prosent. Blant alle varene som hadde sin laveste pris på Black Friday, sammenlignet med prisen 30 dager før, ligger gjennomsnittet på mellom 5,6 - og 11,6 prosent de tre siste årene, opplyser Christoffer Reina, norgessjef i Prisjakt til Tek.

– Black Friday er generelt en veldig bra dag å handle på, men det betyr ikke at det er den eneste muligheten til å finne en god deal.

Færre butikker ønsker delta

Nærings- og arbeidsgiverorganisasjonen Virke, anslår at det vil bli handlet mindre under Black Week i år enn i fjor, og opplyser til Tek at færre kjeder svarer at de kommer til å gjennomføre Black Week/Friday i år i forhold til i fjor.

– En stor andel av de som ikke gjennomfører Black Friday/ Black Week kampanjer svarer at de gjør det av bærekrafthensyn og økonomiske hensyn, skriver leder for bransjepolitikk i Virke, Jarle Hammerstad, til Tek på epost.

Dette er nyheter som faller i god jord hos Framtiden i våre hender.

– For planeten vår, og for arbeiderne som jobber med å produsere forbruksvarene, er det positivt at stadig flere butikker lar være å kjøre massive salgskampanjer på Black Friday, uttaler leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken.

Hun medgir samtidig at hun forstår at folk bruker salgsdagene til å gjøre gode innkjøp, men påpeker at det ofte blir kjøpt mye man ikke trenger og at dette påvirker planeten negativt.

– Selv om mange forbrukere nok benytter salgskampanjene til å skaffe seg ting de virkelig trenger, så vet vi også at det massive reklametrykket og juks med prisene bidrar til et overforbruk som går langt utover planetens tålegrenser. Vi vet også at prispress er med å bidra til dårlige arbeids- og lønnsvilkår.

– Hele fenomenet Black Week bidrar til at vi får et usunt og lite bærekraftig forhold til forbruk. Verden blir nok et litt bedre sted uten, avslutter hun.

