Apple jobber på spreng for å slippe en AI-oppgradering til Siri

Prislappen? 11 milliarder i året.

Niklas Plikk Publisert 23. oktober

Det siste året har interessen og bruken for AI eksplodert, etter at OpenAIs ChatGPT ble allmennkjent. Nå brukes såkalt generativ AI over en lav sko, og giganter som Google og Microsoft jobber for å posisjonere seg med alt fra søkeassistenter til AI-assistenter.

Apple jobber visst også på spreng nå for å bli med i AI-racet, skriver Bloomberg. Ifølge deres kilder er nå flere av Apples toppsjefer direkte involvert i selskapets AI-satsning, som de bruker én milliard dollar på i året, omtrent 11 milliarder kroner.

Ifølge avisen ble Apple overrumplet av den plutselige AI-utviklingen, og jobbet nå for å ta igjen det tapte.

Målet skal være å oppgradere Siri med moderne AI-funksjonalitet og få AI inn i deres neste operativsystem - iOS 18.

Har allerede en egen taleassistent

Det er hele 12 år siden Apples taleassistent Siri ble lansert, og selv om taleassistenten har blitt oppgradert mange ganger siden da, er det likevel en stor forskjell på svarene Siri kan gi, sammenlignet med for eksempel Googles Bard.

Det jobbes det nå iherdig med å fikse, skal vi tro Bloombergs reportasje.

Apple har allerede en intern chatbot kalt «Apple GPT», og toppsjefene John Giannandrea og Craig Federighi, assistert av Eddy Cue, skal være mennene som får implementert den nye teknologien i Apples kommende programvare.

Ifølge Bloomberg er det ventet at vi vil kunne se en ny og forbedret Siri i løpet av 2024.

Hva slags funksjoner kan vi få?

Det er ventet at neste iOS-versjon vil benytte seg av Apples nye AI-språkmodell, og kraftig utvide hva slags spørsmål man kan stille Siri. Det kan også tenkes at auto-fullføring av meldinger og ord vil bli forbedret ved hjelp av AI, og for eksempel automatiske spillelister i Apple Music.

Utviklere vil trolig også få tilgang til å leke seg litt med AI via selskapets Xcode-utviklerverktøy, trolig litt som Microsofts Github CoPilot. Der hjelper «CoPiloten» til ved å hele tiden foreslå hva den neste linjen med kode kan være, og kan gjøre kodejobben langt raskere.

I skyen eller på enheten?

Ifølge Bloomberg er en av de største diskusjonene internt rundt AI om prosesseringen skal skje på enheten eller i skyen. I dag gjøres alt av stemmeanalyse og prosessering på iPhonen din hvis du spør Siri om noe, slik at du for eksempel kan sette en timer uten at en beskjed må sendes fram og tilbake til «skyen».

Dette tar bedre hensyn til personvern, men sender man beskjeden rett til skyen kan det tenkes at man vil kunne få mer avansert funksjonalitet.

Hva Apple lander på får vi nok ikke se før neste år. Nye iOS-versjoner pleier alltid å vises fram på selskapets utviklerkonferanse WWDC i juni, før det blir allment tilgjengelig senere på høsten. 2024 blir neppe noe unntak.