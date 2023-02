Google utfordrer ChatGPT – lanserer «Bard»

Blir gratis og slippes innen noen uker.

Kamera STEPHEN LAM / Reuters

Eirik Wichstad og Julie Solvin Jacobsen

Den kunstig intelligente samtaletjenesten ChatGPT har tatt verden med storm de siste ukene.

Nå lanserer Google sin egen chat-robot.

– I dag åpner vi Bard for våre såkalte «Trusted Testers» før vi gjør det tilgjengelig for publikum i løpet av de neste ukene, skriver Google-sjef Sundar Pichai i en pressemelding mandag.

Tjenesten skal være gratis, men det er fortsatt lite som er klart rundt hvordan den skal se ut.

Bard vil være drevet av den nye omtalte AI-en LaMDA, som Google har jobbet med i årevis. Foreløpig er det imidlertid bare interne Google-ansatte, og et knippe eksterne, som har fått tilgang til å bruke Googles AI. Derfor er det knyttet veldig stor spenning til at det nå endelig åpnes opp for «alle», under navnet «Bard».

Dato for lanseringen er ikke satt.

På samme måte som med ChatGPT, som ble lansert i slutten av november i fjor, er Bard en språkrobot med kunstig intelligens (AI) som kan levere og sette sammen tekster på svært høyt nivå.

BRUKES I SØKEMOTOREN: Tjenesten skal implementere søkemotoren. Kamera Google

– AI er den mest omfattende teknologien vi jobber med i dag. Vi ser på det som den viktigste måten vi kan levere oppdraget vårt på: å organisere verdens informasjon og gjøre den universelt tilgjengelig og nyttig, tilføyer Pichai.

Ifølge New York Times gikk varsellampene internt hos Google da det populære «ChatGPT» begynte å ta av, og de erklærte «kode rød» for å få fortgang i lanseringen av sitt eget AI-drevne søk.

Bard som slippes nå er basert på LaMDA - altså den samme kunstige intelligensen som ble kjent verden over i fjor sommer fordi en av Googles egne ingeniører mente AI-en hadde blitt selvbevisst.

Får konkurranse fra Microsoft Bing

IT-giganten Microsoft jobber også med å implementere AI i sine tjenester og søk. For kort tid siden investerte de ytterligere 10 milliarder dollar i OpenAI - selskapet bak ChatGPT - og sa de vil bruke AI-teknologien i en rekke av produktene sine, deriblant søk.

I helgen lekket det også bilder av hvordan Bing med AI vil se ut og fungere, og en lansering er trolig nært forestående.