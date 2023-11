The Legend of Zelda skal bli storfilm

Nintendo bekrefter ny satsing.

I en kort pressemelding varsler Nintendo at de skal lage en realfilm (live action) basert på sin populære spillserie «The Legend of Zelda». Realfilm vil normalt sett bety at filmen i hovedsak baserer seg på bruk av ekte skuespillere og omgivelser, i motsetning til animasjon eller datagenerert grafikk.

Om handlingen eller skuespillere forteller Nintendo fint lite, men det som er klart er at filmen skal regisseres av Wes Ball, som i hovedsak er kjent for «Maze Runner»-filmene.

Videre er Nintendos egen Shigeru Miyamoto listet som produsent sammen med Avi Arad. Sistnevnte har blant annet jobbet med en rekke Marvel-titler. Eller som Nintendo skriver det: «har produsert mange megahit-filmer».

Når det gjelder Shigeru Miyamoto er dette en av de originale Zelda-skaperne. Han står dessuten bak spillet Donkey Kong, og med det selveste Mario. Miyamoto er også listet som produsent på den animerte Super Mario Bros.-filmen fra 2023.

For å betale for moroa har Nintendo slått seg sammen med Sony Pictures, som etter planen også vil stå for den globale distribusjonen. Men Nintendo påpeker samtidig at de selv står for mer enn femti prosent av finansieringen.

Som nevnt sier pressemeldingen ingenting om hverken skuespillere, handlingen eller når filmen er planlagt å være ferdig. Men det kan fort være noen år unna.

Uansett er Zelda-universet godt etablert, så vi vil selvfølgelig forvente at det hele vil foregå i en middelalder-verden med magi og monstre.

Dette er for øvrig ikke den første gangen The Legend of Zelda finner veien vekk fra spillkonsollene, da tittelen også kom som en animert serie i 1989.