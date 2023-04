Stopper tilgangen til AI-tjenesten Midjourney

Skylder på misbruk.

Dette AI-bildet ble laget av at vi skrev «people on the moon looking down on earth, rainbow, balloons» hos Midjourney. Kamera Midjourney

AI-verktøyet Midjourney, som kan brukes til å generere illustrasjoner, kunst og bilder, har satt umiddelbar stopp for gratis bruk.

Sjefen i selskapet bak, David Holz, begrunner tiltaket med at tjenesten har opplevd ekstraordinær etterspørsel og dessuten misbruk av testtilgang den siste tiden.

En voldsom økning av brukere i Kina, som registrerer seg på tjenesten for å få laget gratis bilder, er angivelig hovedårsaken til det drastiske grepet. Økningen av gratisbrukere sammenfalt med at tjenesten manglet grafikkort og kapasitet til å prosessere alle ønskene, noe som førte til at betalende brukere ikke fikk brukt den.

Nøyaktig hvordan tjenesten skal ha blitt misbrukt går ikke Holz inn på.

Ikke Trumps feil

Raskt etter at nyheten om at Midjourney struper gratistilgangen ble kjent gikk det rykter om at bråstoppen skyldtes spredningen av de mye sirkulerte og omtalte falske bildene av Donald Trump som ble arrestert av politiet.

Dette skal imidlertid ikke ha noe med saken å gjøre, og som blant annet The Verge skriver er de falske bildene av den tidligere amerikanske presidenten uansett laget med versjon 5 av Midjourney, som kun er tilgjengelig for betalende brukere.

Fortsatt lov med kjendisbilder

Alle AI-baserte bildegeneratorer har et sett med regler for hva som er tillatt og ikke tillatt å skape bilder av. I motsetning til flere konkurrerende tjenester tillater Midjourney stadig å generere bilder av eller med kjente personer.

Dette har allerede skapt forvirring. Både med de falske Trump-bildene, og sist da det sirkulerte bilder av pave Frans i en spesiell merkejakke tidligere i uken.

Blir stadig likere virkeligheten

Til nå har man relativt enkelt kunne se hvilke bilder av mennesker som er AI-genererte. Blant annet ved at menneskehender har hatt for få eller for mange fingre og unaturlige posisjoner.

Utviklingen av AI-bildeverktøy går imidlertid ekstremt raskt. Allerede i versjon 5 av Midjourney ser hender langt mer realistiske ut, og også lyssetting og påkledning – som i tilfellet med paven – ser mer troverdige ut.