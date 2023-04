Spillmessen E3 avlyst

Vurderer nå messens fremtid.

Kamera ESA, ReedPop

E3 2023 er avlyst. Det opplyser arrangøren RedPop og ESA torsdag kveld via Twitter.

Den store spillmessen hang allerede i en tynn tråd, etter at de viktigste spillselskapene som Nintendo, Sony og Microsoft alle meldte avbud tidlig i vinter.

Spikeren i kista for årets store spillkonferanse var nok likevel at også andre store spillutviklere, som Ubisoft, Sega og Tencent, nylig trakk seg.

I en uttalelse skriver arrangøren at de også har fått signaler på at de deltakende spillselskapene ikke ville rekke å snekre sammen demoer av spillene sine for testing på messegulvet, og at mange slet med å delta på grunn av ressurser.

Skulle gjøre «comeback» etter pandemien

Mange har ventet på at den tradisjonsrike spillmessen endelig skulle gjenoppstå, etter at den først ble heldigital gjennom pandemien, og dernest helt avlyst i 2022.

E3 2023 skulle bli det første året siden 2019 med både fysisk og digital tilstedeværelse.

Arrangøren skriver på egne nettsider at de nå evaluerer messens fremtid.

I motsetning til i E3 sine glansdager på 90- og 2000-tallet, har spillselskapene nå mulighet til å strømme egne arrangement ut til millioner av seere, uten å måtte dele scenen med konkurrenter.

Summer Game Fest har tatt over

De siste årene har Summer Game Fest vokst frem som en moderne «rival», der ulike utviklere hopper på streamen deres for å vise spillene sine. Summer Game Fest avholdes for øvrig som planlagt fra 8. juni og kan strømmes via YouTube, Twitch og TikTok Live, for å nevne noen av tjenestene. For første gang er det planlagt et fysisk arrangement i tilknytning til streamene også.

Det er ikke kjent hva som skal vises frem på Summer Game Fest i år, men i fjor var både EA, Epic, Capcom, Sega, Square Enix og Activision representert.

Også Xbox og Playstation står som partnere, men det er av mange ventet at disse kjempene, samt Nintendo, vil holde sine helt egne streams på andre tidspunkt for å vise sine nyheter utover sommeren.

Savner du E3? Ja, var kult med alle nyhetene på samme uke! Nei, egne streams på ulike tidspunkt er bedre!

Mer om E3GamingESA