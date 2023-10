Panelovnene til Mill slår seg ikke på

Selskapet hevder fiksen er rett rundt hjørnet.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Nå som det blir kaldt er det mange som slår på ovnene sine. Men for en rekke eiere av Mills smartovner fungerer ikke ovnene slik de skal.

– Noen ganger skrur ovnene seg på av seg selv, andre ganger vil de rett og slett ikke skru seg på eller av, forklarer en frustrert Mill-bruker, som ikke ønsker navnet sitt på trykk, på e-post til Tek.

– Jeg mister kontakt med ovner via app, og det er umulig fjernstyre ovner, forklarer han videre.

Han er heller ikke alene om problemet, skal det vise seg. For i en rekke forum hudflettes Mill for at ovnene deres ikke fungerer optimalt, blant annet på Mills egen Facebook-vegg.

– Hei Mill, når kan man forvente at app og wifi-tilkoblingen fungerer igjen? Ser vi er flere som sliter ... Kundesupport meldte om at feilen skulle vært fikset i helgen, men jeg får fortsatt ikke kontakt med enhetene, skriver én bruker.

Selskapet selv anerkjenner at noen kan ha problemer med å få kontakt med ovnene sine, men hevder at det hele skyldes en fersk migrering til en ny teknisk plattform. Alle som har hatt ovnene slått av gjennom sommeren, som trolig er ganske mange, har ikke fått gjennomført migreringen, og opplever dermed problemer nå.

Resultatet er uansett at en rekke Mill-ovnsbrukere ikke får kontakt ovnene sine, nå som det stadig blir kaldere.

Migrering kan ta 24 – 48 timer

Illustrasjonsbilde av en Mill-ovn som er slått av, men fortsatt er koblet til wifi. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Migreringen de nå gjennomfører skal ifølge Mill stort sett ta et par timer, men at det likevel kan ta mellom 24 – 48 timer. Da spesielt for generasjon 2. De presiserer også at det ikke er ovnene som sådan som har nedetid på grunn av migreringen, men selve appen.

– Det er viktig å presisere at det er appen som har hatt noe nedetid og ikke selve ovnene, de har vært på nett og varmet som normalt. Nedetid på appen fører til at man ikke kan styre ovnene med telefonen men kan styres de fysisk på ovnen og de følger valgt program/innstillinger, forklarer IoT-ansvarlig i Mill, Bashir Nayim.

Men hva som er «normalt» kommer også an på årstidene. For en av grunnene til at man har smartovner er jo at man kan justere dem i henhold til hvor kaldt det er i rommet, når det passer en selv. Og hvis man har hatt ovnen på hele sommeren, altså «online» men «avslått» i selve appen, så betyr det i praksis at «normal» varming er lik null.

Dette gir deg et par potensielt kjedelige problemstillinger hvis ikke migreringen går brennkvikt, for ovnen din er normalt innstilt til å ikke ha på varme fordi det har vært for varmt til å ha den på, men du får ikke kontakt med ovnen fordi migreringen foregår.

Du kan likevel få varme ved å overstyre «av»-programmet ved å deaktivere wifi og skru på ovnen. Men da mister du tilkobling og migrering

Lignende klager, år etter år

Det er heller ikke første gang lignende problemer har skjedd med Mills smartovner.

– I løpet av seks måneder så har det vært nede 50 prosent av tiden, hevder Mill-brukeren til Tek og fortsetter:

– Når man ser på Facebook-siden til Mill så har det vært sånn i flere år, så det er ikke noe nytt fenomen.

Vi trenger ikke egentlig gå lenger enn til vårt eget kommentarfelt for samletesten av smartovner, for å få bekreftet at flere brukere er misfornøyd med den stadige nedetiden.

Dette kan se ut til å stemme med andres opplevelser av Mills smartovner. 67 prosent av 62 anmeldelser på Trustpilot har i skrivende stund gitt selskapet laveste karakter. Et gjentagende problem er oppdateringer som forårsaker ovner som ikke fungerer som de skal.

– Etter den siste oppgraderingen denne uken kan jeg ikke få en av varmeovnene mine til å koble til appen. Etter å ha brukt mange timer på å prøve å løse, har jeg slettet appen og bruker varmeovnene manuelt, skriver én bruker.

Også på andre plattformer kan man lese om lignende klager. Foruten Mills egen Facebook-vegg, kan man i et innlegg fra i fjor, på Hjemmeautomasjon, lese om en brukers problemer med alt fra ladeproblemer, til ovner som faller ut av appen. Og i en innleggstråd på Kvinneguiden fra 2019 beskrives blant annet en Mill-ovn som fungerer, men «den må nå kontrolleres manuelt, for WiFi’en har takket for seg».

Vi bemerker forøvrig at flere melder om at systemet er oppe og går igjen, blant annet på Mills egen Facebookside.

«Ambisjoner» om mindre nedetid

Da vi etterspør en bekreftelse fra Mill om de nå – med den nye migreringen – kan love at ikke de samme problemene oppstår neste år, eller neste gang det blir kaldt, svarer Mill kun at de har ambisjoner om dette.

– Ambisjonen vår er 100 prosent oppetid. Siden vi har investert i å bygge den nye plattformen på AWS Krysse av Bytt AWSAmazon Web Services, med AWS IoT-verktøy, så vil vi følge Amazon sin SLA (oppetid) på 99.99 %.

