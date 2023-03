Power tar ikke tilbake treningsklokker på åpent kjøp

Konkurrenten: vi tar dem tilbake, og rengjør dem godt!

En ny Apple Watch series 6 har akkurat duppet seg. Kan den da ikke returneres på Powers «åpent kjøp» innen 60 dager? Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

– Power opererer med at smartklokker er hygieneprodukter, og derfor ikke tas i retur på «åpent kjøp». Dette er litt rart, siden du kan finne flere returnerte smartklokker på nettsiden, skriver en leser til oss i Tek.

Og joda, mellom utstillingsmodeller og utgående produkter fant vi raskt to modeller med helt annen status da vi søkte etter Apple Watch i Powers «Outlet»:

En Series 7, returnert på åpent kjøp med betegnelsen « i orden»

Og en returnert Series 6, med betegnelsen «brukt»

Hvordan kunne disse klokkene selges, om Power ikke tar tilbake brukte smartklokker og treningsklokker?

Vi spurte Monica Iren Fasting, kommunikasjonsansvarlig i Power om hun kunne oppklare for oss:

Power: Tar tilbake på angrefrist og «bomkjøp»

Monica Iren Fasting, nordisk kommunikasjonsansvarlig i Power. Kamera Catchlight/POWER

Fasting bekrefter overfor Tek.no at Power anser treningsklokker som hygieneprodukter. Power har imidlertid hatt denne praksisen siden før 2019.

Det er et produkt som er i tett kontakt med kroppen, og som ikke omfattes av åpent kjøp, slår Fasting fast.

– Produktene det vises til i denne saken gjelder i hovedsak returnerte nettbestillinger. Her har kunder en angrefrist på to uker som gjelder alle nettkjøp, der produktene enten kan leveres tilbake til oss i butikk eller med post.

Fasting forklarer av slike klokker sjekkes og selges på Outlet sammen med demovarer, og at det gjelder et lite antall produkter.

Hun forteller også at de har tatt tilbake klokker som ikke har fungert med telefonen til kjøperen:

– Eksempelvis rundt juletider er smartklokker populære gaver der giveren ikke nødvendigvis har sjekket om den matcher telefonen, og da pleier vi å ta dem i retur.

PS: Angrerett er en lovpålagt ordning, mens Powers «60 dagers åpent kjøp» er et ekstra tilbud fra kjeden. Også Powers rivaler har tilsvarende ordninger, der noen av de mest kjente er Elkjøp og Kompletts «50 dagers åpent kjøp».

Greit å bytte hos konkurrenten

Kommunikasjonssjef i Elkjøp, Madeleine Schøyen Bergly Kamera Elkjøp

En rask sjekk avslørte at Powers hovedrival - Elkjøp - som også har fysiske butikker og de blant annet tilbyr Prismatch mot, virker å følge en annen filosofi for retur av treningsklokker.

På Elkjøps nettsider spesifiseres det nemlig ikke at treningsklokker er definert som hygieneartikler.

– Det stemmer. Vi har 50 dager åpent kjøp også på smart- og treningsklokker, bekreftet deres kommunikasjonssjef, Madeleine Schøyen Bergly til oss.

Hun påpeker likevel at det er viktig at kundene deres setter seg inn i vilkårene for åpent kjøp før de handler, og legger til:

– Vi har gode rutiner for rengjøring av produkter, slik at disse er klargjort til andre kunder som ønsker å handle disse varene til nedsatt pris.

