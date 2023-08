Denne mobilskjermen virker i regn

OnePlus med teknologi som skapt for Norge.

Vanntette telefoner er ikke nytt, og fra midten av prisstigen bør de fleste mobiler tåle vann i en eller annen grad. Men det er fortsatt vanskelig, nær umulig, å bruke mobiler i regnet.

Det har OnePlus har tenkt å gjøre noe med med sin kommende telefon Ace 2 Pro. Gizmochina melder at den nye telefonen er laget spesielt for å fungere med både våt skjerm og våte fingre.

Mobilen kan være på vei til Norge under et annet navn.

Treffer hver gang

OnePlus har selv postet video av Ace 2 Pro sammenliknet med en iPhone 14 Pro brukt i regn og tåke. Det er de klassiske problemene som testes ut. For eksempel å forsøke å taste koden på en våt skjerm, eller å zoome og panorere i bilder.

Begge telefonene står i konstant regn eller finfordelt spraytåke. Og resultatet ser svært imponerende ut for OnePlusens del.

Der iPhonen stadig vekk bommer på inntasting, slik de fleste iPhone-brukere har opplevd selv, ser det ut til at OnePlusen faktisk treffer feilfritt hele tiden.

PS! Det er ikke mulig å bygge inn Weibo-videoer, så følg lenken for å se løsningen demonstrert.

Forgjengeren kom til Norge

Teknologien skal basere seg på en tre nyutviklede algoritmer for avlesing av touchsensoren på telefonen, og i tillegg en ny prosessor koblet til skjermen.

For øvrig er det snakk om en velutstyrt telefon som skal ha toppmodellutstyr på innsiden. Lyssterk OLED-skjerm og kraftig prosessor hører begge til på utstyrslisten.

Selv om du kanskje ikke kjenner «Ace Pro»-navnet, er det verdt å merke seg at forgjengeren til denne telefonen ble solgt i Norge som mellommodellen «OnePlus 10T». Det er altså god grunn til å mistenke at vi kan få se løsningen også her på berget.

Ett av de siste store problemene

Det må selvfølgelig sies enda en gang at dette er OnePlus’ sin egen markedsføringsvideo. Triks er slett ikke uvanlig når nye og grensesprengende mobilfunksjoner skal vises frem. Eksempler er det mange av på kamerafronten når for eksempel nye zoomløsninger skal vises frem.

Hvis funksjonen fungerer i nærheten av like godt som videoen viser, kan det løse ett av de siste virkelig store gjenstående problemene med tradisjonelle mobiltelefoner.

Der en stor andel allerede tåler å være med ut i regnet, men ikke reagerer bra på å bli brukt mens det regner.

Publisert 11. august 2023, 12:10

